Rodrigo Chaves llama ‘idiota’ a una persona en un centro de votaciones. ‘Se ahuevó la viejilla’, dijo

El mandatario Rodrigo Chaves llamó “idiota” y se burló de una persona en el centro de votaciones del Liceo Napoleón Quesada, donde ejerció su voto.

En un video difundido por Repretel Canal 6, se puede observar cómo Chaves se asoma por un portón y dice: “Se ahuevó la viejilla”. Hizo el gesto de lanzar un beso y añadió: “Dios. Sí, sí, sí, te amo, idiota”, ante la prensa que lo esperaba.

Rodrigo Chaves llama ‘idiota’ a una persona en un centro de votaciones

Ese no fue el único incidente que Chaves protagonizó la mañana de este domingo, pues, en Curridabat, a la salida de otro centro de votación, se burló de seguidores de otros partidos que gritaron consignas contra su gestión. Les hizo gestos con las manos de “lero, lero”.

Al consultarle a la diputada Pilar Cisneros sobre las acciones del presidente, dio su opinión defendiendo su comportamiento.

“Es una reacción totalmente natural ante la falta de respeto. Cuando él levanta la mano (al cielo), lo que quiere decir es que Dios decida. ¿A quién ofende con eso?”, afirmó Cisneros. “Ofensivo es todo lo que le dijeron ahí”.