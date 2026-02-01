El País

Rodrigo Chaves llama ‘idiota’ a una persona en un centro de votaciones. ‘Se ahuevó la viejilla’, dijo

El presidente Rodrigo Chaves se asomó por una ventana y discutió con una persona en medio del bullicio

Por Juan Diego Villarreal
01/02/2026 recorrido, recorrido de ambiente en el día de las Elecciones 2026. Voto Rodrigo Chaves Robles escuela Napoleon Quesada
El presidente Rodrigo Chaves Robles votó en la escuela Napoleón Quesada, de Guadalupe. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)







