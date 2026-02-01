Política

Rodrigo Chaves lanza gestos de burla a simpatizantes de partidos opositores

Videos divulgados en redes sociales captaron al presidente rascándose la barbilla y lanzando besos mientras un grupo le gritaba “¡Fuera Chaves!”

Por Juan Fernando Lara Salas

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, protagonizó este domingo una escena de tensión política en las afueras de la escuela Juan Santamaría, en Curridabat, donde acompañó a votar a la diputada oficialista Pilar Cisneros.








