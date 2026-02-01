Rodrigo Chaves lanza gestos de burla a simpatizantes de partidos opositores

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, protagonizó este domingo una escena de tensión política en las afueras de la escuela Juan Santamaría, en Curridabat, donde acompañó a votar a la diputada oficialista Pilar Cisneros.

La presencia del mandatario generó un ambiente de polarización entre sus simpatizantes que gritaban “¡Viva Chaves! ¡Viva Chaves!“, y seguidores de partidos de oposición que le decían “¡Fuera Chaves! ¡Fuera Chaves!“.

El punto de mayor tensión ocurrió cuando el gobernante se disponía a abordar su vehículo para retirarse.

En medio de la gritería, Chaves se volvió hacia un grupo de personas lanzándoles gestos de burla, según evidencian imágenes difundidas por Trivision y Repretel y videos de particulares que circularon en redes sociales.

Las tomas muestran al gobernante tocándose la barbilla con el índice de la mano derecha, poniéndose los pulgares a los lados de la cabeza y girándolos haciendo el gesto de “lero lero”, y lanzando besos al grupo que lo increpaba.

Chaves gesticula a opositores

Dentro del centro educativo, el mandatario atendió consultas de periodistas. Ante una pregunta sobre si en Costa Rica había dictadura o autoritarismo, respondió que eso era un “ridículo”. “Aquí no hay dictadura”, dijo dos veces.

En otro momento, al ser consultado sobre para qué el Partido Pueblo Soberano (PPSO) necesitaba 40 diputados, Chaves se limitó a decir que era “una decisión del pueblo” y pidió que se lo preguntaran a la ciudadanía.

Sin embargo, acto seguido defendió a los legisladores oficialistas, asegurando que han hecho mucho y que han recibido “mucho palo de pachucas y de pachucos” que, según dijo, “han habido y sobran en el Congreso actual”.

Aspirantes reprochan actuación de Chaves

Los gestos de burla que realizó el presidente Chaves provocaron este mismo domingo reacciones de varios candidatos presidenciales, quienes llamaron a sostener una jornada electoral pacífica y respetuosa.

Juan Carlos Hidalgo, aspirante del Partido Unidad Social Cristiana, calificó de “increíble” el nivel de toxicidad de quien debería dar el ejemplo. “Ojalá pronto dejemos atrás ese tipo de político tóxico”, manifestó.

Por su parte, Ariel Robles, candidato de Frente Amplio, consideró que el presidente da gala de una falta de madurez emocional.

“La democracia se construye con respeto a la diversidad. No caigamos en provocaciones: votemos con alegría y decencia”, manifestó.

Entre tanto, Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, manifestóe: “Hoy debe vivirse como una fiesta democrática, pero con respeto y sin violencia. Hay que votar en libertad, sin miedo, respetando a quienes piensan distinto”.