Elecciones 2026: Sebastián cumple 18 años este domingo y lo primero que hizo fue ir por la cédula

Sebastián Varela acudió al Tribunal Supremo de Elecciones por su cédula, justo el día que cumple 18 años durante las elecciones 2026.

Sebastián Varela es un joven vecino de Tibás que justo cumple sus 18 años este domingo 1.° de febrero, cuando todo el país está convocado a participar en las elecciones 2026.

Ni siquiera el frío de esta mañana en el Valle Central lo detuvo para madrugar y ser una de las primeras personas en la sede del Tribunal Supremo de Elecciones, en San José, donde retiró el documento en unos cuantos minutos.

Cientos de personas hacen fila desde el amanecer para reponer la cédula o, como en el caso de Sebastián, para obtenerla por primera vez y poder ejercer su derecho al voto.

Así está la sala interna del Tribunal Supremo de Elecciones en las primeras horas de este domingo 1.° de febrero, donde cientos de personas acuden por su cédula para las elecciones 2026. (Mónica Cerdas Gómez/Mónica Cerdas)

Así lo hizo este muchacho tibaseño, que estrenará la mayoría de edad con su primera experiencia frente a la urna.