Elecciones 2026: Sebastián cumple 18 años este domingo y lo primero que hizo fue ir por la cédula

Un joven vecino de Tibás madrugó para retirar la cédula y festejar su cumpleaños 18 ejerciendo el voto en estas elecciones 2026

Por Mónica Cerdas Gómez
Sebastián Varela acudió al Tribunal Supremo de Elecciones por su cédula, justo el día que cumple 18 años durante las elecciones 2026.
Sebastián Varela acudió al Tribunal Supremo de Elecciones por su cédula, justo el día que cumple 18 años durante las elecciones 2026. (Mónica Cerdas/Mónica Cerdas)







