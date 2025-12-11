Política

José Miguel Villalobos, candidato a diputado, adeuda más de ¢300 millones a la CCSS, advierte informe de auditoría

Informe señala que los mensajes de cobro no han dado resultado; abogado alega que la Caja le hace un cobro injusto

Por Arianna Villalobos Solís y Yeryis Salas
Abogado de Rodrigo Chaves, José Miguel Villalobos, y la fachada de la CCSS
La CCSS cobra ¢313 millones a José Miguel Villalobos Umaña, candidato a diputado de la campaña de Laura Fernández. Foto: (John Durán y Rafael Pacheco/John Durán y Rafael Pacheco)







Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

