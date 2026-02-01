Elecciones 2026: celebración electoral no para en San José y otras partes de Costa Rica

Seguidores de varios partidos políticos se reúnen en la fuente de la Hispanidad, en San Pedro De Montes de Oca, la noche antes de las elecciones 2026.

Horas antes de que abran las urnas en Costa Rica para las elecciones 2026, grupos de personas con distintivos de diferentes partidos políticos se mantienen concentrados en la fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, y en otros puntos del país.

Desde horas de la tarde, banderas de partidos políticos como Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberación Nacional (PLN), Pueblo Soberano (PPSO), Nueva República (PNR) y Partido Liberal Progresista tomaron este emblemático punto de San José, donde también se observan banderas de Costa Rica ondeando.

Un equipo de La Nación constató, pasadas las 8 p. m. de este sábado, que el movimiento se mantenía activo. Incluso, el candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, se unió a la celebración.

Una caravana de distintos partidos también inundó de banderas la Avenida Segunda. Esta se extiende desde el centro de San José hasta la Hispanidad, donde se concentra un grupo numeroso de personas.

Celebración electoral continúa en fuente de la Hispanidad

Una multitud personas identificadas con distintivos de varios partidos políticos se mantenía concentrada en la fuente de la Hispanidad pasadas las 8 p. m. (Sebastián Sánchez/LN)

Durante la tarde, La Nación captó fotografías y videos de varias caravanas políticas que coincidieron en esta zona. Entre ellas, las encabezadas por los candidatos Claudia Dobles (CAC), Ariel Robles (FA) y Juan Carlos Hidalgo (PUSC), cuyos seguidores recorrieron calles de San Pedro y confluyeron en la Hispanidad sin incidentes.

La celebración no solo se concentró en este punto de la capital. El medio digital Heredia por Media Calle realizó una transmisión en vivo esta noche y mostró el ambiente en la avenida principal de la provincia.

En el video se aprecia una caravana de vehículos y personas con distintivos de varios partidos políticos ondeando banderas.

Por su parte, el medio San Carlos Digital compartió un video en el que se observa a seguidores del Partido Pueblo Soberano (PPSO) recorriendo las calles de Ciudad Quesada en vehículos.

También en Ciudad Quesada, Juan Carlos Hidalgo, candidato del PUSC, recorrió las calles con una caravana de vehículos, según reportó ese medio digital.

Una usuaria de Facebook, bajo el nombre de Lizbeth Valverde, compartió en su perfil imágenes de una caravana multipartidaria en la zona de Los Santos.

Otras personas también divulgaron videos en redes sociales de caravanas multipartidarias en San Ramón y en Naranjo, en Alajuela. El medio digital Occidente en 24 horas también compartió una transmisión en vivo del ambiente en las calles de San Ramón.

En Limón, la página del programa Comentarios al día difundió imágenes de una caravana en dicha provincia, en la cual se observa a vehículos y a personas ondeando banderas, a pesar de la lluvia.

