Elecciones 2026: celebración electoral no para en San José y otras partes de Costa Rica

Horas antes del inicio de las elecciones, se reportan concentraciones de personas con distintivos de varios partidos políticos

Por Luis Enrique Brenes
Seguidores de varios partidos políticos se reúnen en la fuente de la Hispanidad, en San Pedro De Montes de Oca, la noche antes de las elecciones 2026.
Seguidores de varios partidos políticos se reúnen en la fuente de la Hispanidad, en San Pedro De Montes de Oca, la noche antes de las elecciones 2026. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







