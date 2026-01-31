Política

La fuente de la Hispanidad reúne a los costarricenses a horas de las elecciones 2026: vea fotos y videos

Banderas distintas y familias compartiendo un mismo espacio marcaron la noche previa a las elecciones en la fuente de la Hispanidad, donde caravanas políticas coincidieron en un ambiente inesperado de convivencia

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
La Hispanidad se transformó en punto de encuentro ciudadano, con caravanas políticas, banderas diversas y un ambiente de respeto previo a las elecciones.
La Hispanidad se transformó en punto de encuentro ciudadano, con caravanas políticas, banderas diversas y un ambiente de respeto previo a las elecciones. (Rafael Pacheco /Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCElecciones 2026Fuente la Hispanidad
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.