La fuente de la Hispanidad reúne a los costarricenses a horas de las elecciones 2026: vea fotos y videos

La Hispanidad se transformó en punto de encuentro ciudadano, con caravanas políticas, banderas diversas y un ambiente de respeto previo a las elecciones.

A pocas horas de la apertura de las urnas, la fuente de la Hispanidad, ubicada en San Pedro de Montes de Oca, se consolida como un espacio de coincidencia ciudadana, donde simpatizantes de distintas corrientes políticas comparten un ambiente festivo, familiar y pacífico.

Banderas de diversos partidos políticos como Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Frente Amplio (FA) y Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberación Nacional (PLN), Pueblo Soberano (PPSO) y Nueva República (PNR) tomaron este emblemático punto de San José, donde se ven ondeando también banderas de Costa Rica.

Lejos de la confrontación, el lugar reunió a personas con camisetas, distintivos y música, en una escena marcada por la convivencia.

La Nación captó fotografías y videos de varias caravanas políticas que coincidieron en la zona. Entre ellas, las encabezadas por los candidatos Claudia Dobles, Ariel Robles y Juan Carlos Hidalgo, cuyos seguidores recorrieron calles de San Pedro y confluyeron en la Hispanidad sin incidentes.

La fuente de la Hispanidad ha sido el escenario de movilizaciones previas durante la semana.

Una de las convocatorias más numerosas ocurrió el 29 de enero, cuando se realizó la denominada “Gran caravana nacional”. Esa actividad inició a las 10 p. m. desde las instalaciones de Teletica, en La Sabana, tras el debate televisivo, y concluyó en el cantón de Montes de Oca.