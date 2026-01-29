Debate Teletica: cinco candidatos se miden este jueves en el último debate antes de las elecciones

Cinco candidatos presidenciales volverán a verse las caras este jueves 29 de enero en el debate de Teletica, el último antes de las elecciones del próximo 1.° de febrero.

Los participantes son Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); José Aguilar Berrocal, del partido Avanza; y Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

De acuerdo con la organización, los candidatos fueron invitados según los resultados de la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este martes 27 de enero.

Sobre la candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Teletica señaló que fue invitada; no obstante, la aspirante declinó participar en el debate. Inicialmente, se atribuyó su ausencia a temas de agenda, aunque después la diputada oficialista Pilar Cisneros aseguró que fue ella quien le recomendó no asistir a este encuentro.

Según informó Telenoticias, el Debate Final será moderado por Ignacio Santos, director del noticiero, y contará con un formato que permitirá a los candidatos proponer los temas que ellos deseen abordar. Además, tendrán espacios para formularse preguntas entre sí, bajo un control del tiempo y del uso de la palabra.

Detalles de la transmisión:

A partir de las 8 p. m. por Canal 7, teletica.com (incluyendo señal en LESCO), Teletica Radio 91.5 FM y TDMAX. Segunda pantalla: Análisis en tiempo real y métricas de redes sociales a través de Teletica Streams en YouTube, con un enfoque orientado al público joven.

Análisis en tiempo real y métricas de redes sociales a través de Teletica Streams en YouTube, con un enfoque orientado al público joven. Previa: Iniciará a las 7 p. m. por la plataforma de YouTube de Teletica Streams.