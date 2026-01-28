Juan Carlos Hidalgo participará en el debate de Teletica tras avance en encuesta del CIEP

Encuesta del CIEP-UCR coloca a Hidalgo en el Debate Final tras alcanzar el 2,5%. Laura Fernández lidera con 44% y los indecisos rondan el 25,9%.

El aspirante presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, recibió la invitación para asistir al Debate Final de Teletica.

La decisión de los organizadores surgió luego de que el candidato superó el margen de error en la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicado este martes 27 de enero.

Hidalgo mostró un crecimiento en el respaldo electoral al pasar del 1% al 2,5% de apoyo. Según los datos suministrados por el CIEP, el socialcristiano mantiene un empate técnico con José Aguilar Berrocal, candidato del partido Avanza, quien registra actualmente un 2,8% de la intención de voto.

La candidata Laura Fernández lidera la lista con un 44% de apoyo ciudadano. El grupo de personas indecisas representa el 25,9% de los consultados en esta última medición. Por su parte, el liberacionista Álvaro Ramos conservó el segundo lugar de la tabla, aunque su crecimiento fue de un punto porcentual al pasar del 8% al 9,2%.

Ramos comparte ahora el segundo puesto con la aspirante de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles. La candidata duplicó su respaldo previo en este estudio. Mientras tanto, el frenteamplista Ariel Robles perdió apoyo y cayó del tercer lugar. Robles tenía un 5% de intención de voto en diciembre y ahora registra un 3,8%.

El encuentro entre los aspirantes presidenciales ocurrirá este jueves 29 de enero a las 8 p. m. en las instalaciones de Teletica. Usted podrá seguir la transmisión a través de Teletica canal 7, la plataforma digital teletica.com, Teletica Radio 91,5 FM, el canal TeleticaStreams en YouTube y la aplicación TDMAX.