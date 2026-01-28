Política

Juan Carlos Hidalgo participará en el debate de Teletica tras avance en encuesta del CIEP

El avance del aspirante del PUSC en el reciente estudio del CIEP permitió su inclusión en el encuentro de este jueves a las 8 p. m. por Teletica.

Por Yucsiany Salazar
21/01/2026, San José, Estudio Marco Picado, Canal 7, Debate de TD+ con los candidatos Claudia Dobles, Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo y Ariel Robles.
Encuesta del CIEP-UCR coloca a Hidalgo en el Debate Final tras alcanzar el 2,5%. Laura Fernández lidera con 44% y los indecisos rondan el 25,9%. (Jose Cordero/José Cordero)







