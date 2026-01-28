Álvaro Ramos: si el gobierno gana, se tornará más cruel. ‘Irán detrás de nuestros hijos, empleos y empresas. Hay que pararlos ya’

Álvaro Ramos, candidato de Liberación Nacional (PLN), afirmó que, si el gobierno gana las elecciones, se tornará más cruel e irá detrás de quienes disientan afectando a familias, empleos y empresas. “Hay que pararlo ya”, dijo.

“Este es un grupo de gente que se brinca todas las normas, sin ningún problema”, sostuvo el primer presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de la administración actual.

Ramos se pronunció al respecto a la luz del caso que le ocurrió a su familia. En diciembre, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) le abrió a él y a su esposa una investigación por un discurso que pronunció su hija de ocho años, en el que calificó al presidente de dictador.

– ¿Por qué cree que el PANI archivó tan pronto el caso que abrieron a raíz del discurso de su hija? ¿Cree que abrirlo fue algo impulsivo y lo cerraron para evitar un problema mayor?

- En mi familia siempre se ha dicho: ‘Nunca te metas en un enredo legal por resolver un problema administrativo o político’. Tenés alguna situación administrativa, una quiebra o un problema económico, pues entonces resolvelo por las buenas, no te metás en un enredo legal, y lo mismo en la parte política.

“Yo a veces siento que la máxima de este gobierno es a la inversa. Para resolver un problema administrativo o político, se meten en un enredo legal. Yo percibo que el gobierno sintió algún tipo de afectación política por lo que dijo mi hija y estuvieron dispuestos a meterse en un enredo legal, porque hacia delante van a tener un tema legal.

“Archivar rápido era lo lógico, dada la apertura irregular del caso. Según me han explicado los que conocen los protocolos internos del PANI, el protocolo que se nos aplicó solo es para niños en extremo riesgo. Entonces, dice uno cómo justificaron que mi hija estaba en extremo riesgo como para aplicar el protocolo más exigente posible y de mayor velocidad de actuación”.

– ¿Usted en algún momento pudo hablar con la presidenta del PANI y sobre ese asunto?

-No, ni la conozco, no sé quién es. Ella llegó después de que yo me fui (de la CCSS, en el 2022), entonces tampoco coincidimos en el gobierno, como para que yo tenga una relación con ella.

“Lo que también me molesta mucho es saber que hay tantos niños en verdadero riesgo social, cuántos no fueron atendidos porque dos o tres funcionarias tuvieron que dedicar dos o tres días al caso nuestro. Entonces, eso es una tragedia que no se puede arreglar ya más”.

– ¿Usted o su familia requirieron ayuda profesional, espiritual, emocional a raíz de este asunto?

-Recibimos muchísimo apoyo. No fue, digamos, necesario por ahora, hacer como consultas especiales, pero sí se nos ha ofrecido, porque mucha gente sabe que estas son cosas bastante traumáticas. Mis hijas sí perciben el mundo bastante bien, ellas entienden bien qué está pasando.

“Entonces, todavía me acuerdo cuando llegaron las funcionarias del PANI a la casa y se quedaron con mi hija mayor, la menor, que tiene 5 años, preguntó: ‘¿Pero por qué a mí no me llevaron?’. En eso dice, ‘Ah, ya sé’. No se esperó a que le respondiéramos. Dice: ‘Ya sé. Le están preguntando a mi hermana si ustedes la obligaron a hacer el video’.

“No concibo ningún mundo en el que este actuar se vale, pero por lo menos me confirma mi lectura de que me tenía que meter en esto, que en la Costa Rica a la que vamos.

“Si esta gente sigue, se van a ir detrás de nuestros hijos, nuestros empleos, nuestras empresas. A nadie lo van a dejar en paz, al menos que brinde, digamos, total apoyo o soporte a las disposiciones y caprichos del gobierno. Esa no es la Costa Rica en la que yo crecí y no es la Costa Rica en la que yo quiero que mis hijas crezcan.

– En caso de que gane el oficialismo, qué opciones tienen las personas para evitar que les sucedan casos como este del PANI, solo por pensar, cuestionar, criticar.

- Sí, yo creo que habría muy pocas opciones. Este es un grupo de gente que se brinca todas las normas, sin ningún problema. Yo he de confesar que me imaginaba este tipo de escenarios si volvían a ganar. Nunca me imaginé que se atrevieran a hacerlo antes de haber ganado de nuevo.

“Eso significa que la crueldad con la que van a actuar, si vuelven a ganar, es todavía mayor de lo que imaginaba. Entonces, hay que pararlo ya. No hay otra opción y no hay opciones de imaginarse que, después, con la Corte, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría… No. Si ellos vuelven a ganar, ninguna de esas barreras va a funcionar bien. La única manera de pararlos es políticamente y ya".



