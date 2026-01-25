Revista Dominical

Álvaro Ramos: El niño que Pilar Cisneros elogió en 2001 se hizo ministro de la eucaristía tras vivir un milagro

El joven que Pilar Cisneros definió como ‘un gran ejemplo’ era agnóstico y nunca soñó con ocupar un cargo político; años después vivió un milagro en su familia, se hizo creyente, es ministro de la eucaristía y aspira a ser presidente de la República

Por Roger Bolaños Vargas

Quienes lo conocen coinciden en que, si en una mesa se sientan diez personas, y una de ellas es Álvaro Ramos Chaves, él siempre será la persona más inteligente de la mesa. Reconocer esto no es exageración ni propaganda, es una descripción objetiva. La entonces presentadora Pilar Cisneros lo reconoció 2001, cuando entrevistó a un Ramos adolescente y afirmó que “no es un niño como otro cualquiera”.








PLNÁlvaro RamosLiberación NacionalElecciones 2026
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

