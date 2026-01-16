Política

Álvaro Ramos repudia acción del gobierno que obligó a buscar otra sede para evento de campaña: ‘El proyecto de ellos es autoritario’

Candidato del PLN asegura que intento de cerrarles el estadio de Heredia va en la línea de la persecución a través de las instituciones públicas

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Cierre de campaña del Sr Álvaro Ramos PLN.
Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, tuvo que trasladar la actividad de cierre de campaña provincial en Heredia, del Estadio Rosabal Cordero al gimnasio del centro educativo Yurusti, en Santo Domingo. (Marvin Caravaca/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Candidatos presidencialesÁlvaro RamosPLN
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.