Álvaro Ramos repudia acción del gobierno que obligó a buscar otra sede para evento de campaña: ‘El proyecto de ellos es autoritario’

Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, tuvo que trasladar la actividad de cierre de campaña provincial en Heredia, del Estadio Rosabal Cordero al gimnasio del centro educativo Yurusti, en Santo Domingo.

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, repudió este jueves por la noche la jugada del gobierno para impedirles realizar una actividad de la campaña electoral en el Estadio Rosabal Cordero, en Heredia.

Tal como dio a conocer La Nación, la administración de ese estadio le informó a la coordinación provincial del PLN, este miércoles, que el Ministerio de Salud había recibido una denuncia anónima y que afrontaban trabas para que se realizara el acto de cierre de la campaña provincial en ese recinto.

El coordinador liberacionista, Andrés González, confirmó que ya habían pagado por el alquiler del estadio y estaban listos para celebrar dicha actividad allí, pero al conocer de ese intento de cerrarles las puertas de parte de Salud, prefirieron trasladar el evento.

Consultado por dicha situación, Ramos comentó que es una confirmación más de las acciones que se han venido ejecutando desde la Presidencia de la República, como parte de un proyecto autoritario.

“El proyecto de ellos es autoritario, para llevarnos a una dictadura. Usan las herramientas que puedan, el día de mañana sencillamente destruirán la democracia”, dijo el candidato presidencial.

Ramos puntualizó que es la misma estrategia que usa la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) para perseguir comunicadores, o bien cuando a través del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) quisieron abrirle a él una investigación por un discurso crítico de Rodrigo Chaves que dio su hija de ocho años.

“Es tan obvio que ya no saben qué decir. Usaron el PANI para perseguir a mi familia, usan Salud para cerrar el estadio, usaron el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para inventarse una subasta de mentiras, para cerrar todos los medios de comunicación que puedan”, enumeró el candidato del PLN.

Ramos agregó que ya no hacen, desde el Poder Ejecutivo, ningún uso genuino ni verdadero de las instituciones y “simplemente se quieren volar la democracia”.

Debido a la situación generada con el estadio, el PLN trasladó su actividad provincial al centro educativo Yurusti, en Santo Domingo de Heredia, donde llegó el candidato liberacionista a las 8 p. m.

Allí, Ramos hizo un llamado a los heredianos a votar para defender la democracia, la educación, el empleo y combatir la inseguridad, junto con el jefe de la fracción liberacionista y subjefe de campaña, Óscar Izquierdo, la diputada Kattia Rivera, el presidente del partido, Ricardo Sancho, las excongresistas Ana Lucía Delgado y Lorelly Trejos, así como el exprecandidato Marvin Taylor.

Frente a una audiencia de varios cientos de personas, Ramos prometió llevar desarrollo y empleo a Sarapiquí, el cantón más grande de Heredia, pues aseguró que es urgente llevar empleo más cerca de la gente y, a la vez, contribuir para que Heredia deje de ser un gran caos vial.

Ramos también habló de bienestar animal, además de presentar una propuesta de incentivos fiscales para las empresas que le den su primera oportunidad laboral a las personas jóvenes.

En la actividad, también estuvieron Víctor Hidalgo y Ángela Aguilar, candidatos al primero y segundo lugar de la papeleta liberacionista de Heredia.

Además, Álvaro Ramos hizo un reconocimiento a la madre de los exfutbolistas heredianos Claudio y Geovanny Jara, Miriam Granados, de 94 años, quien a través de un video hizo un llamado a los jóvenes para que voten el próximo 1.º de febrero.