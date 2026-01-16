Álvaro Ramos debió trasladar acto de campaña del Rosabal Cordero en Heredia porque llegó el Ministerio de Salud

El PLN tuvo que trasladar su acto de cierre de campaña en la provincia de Heredia, por una presunta denuncia presentada ante el Ministerio de Salud.

La campaña presidencial de Álvaro Ramos tuvo que trasladar el acto de cierre de la campaña provincial en Heredia, que se iba a realizar originalmente en el estadio Rosabal Cordero, porque el Ministerio de Salud informó de que existía una denuncia anónima contra dicho acto.

Así lo confirmaron la alcaldesa herediana y candidata a diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Ángela Aguilar, y el coordinador provincial liberacionista, Andrés González.

“Ayer (miércoles) se tomó una decisión de trasladar la actividad, porque se le informó al comité central del partido que se recibió una denuncia”, explicó Aguilar.

González apuntó que se pagó el alquiler para el uso de las instalaciones del estadio, donde ya se han estado realizando eventos, y se hicieron todos los trámites establecidos por el Código Electoral.

El coordinador provincial del PLN aseguró que, incluso, cuando ya este jueves habían trasladado la actividad a otro lugar, llegaron inspectores del Ministerio de Salud al Rosabal Cordero para confirmar que no se había realizado ninguna actividad proselitista de Liberación en ese lugar.

“Ahorita está el Ministerio de Salud allá afuera, levantaron un parte y todo, donde dice que no hay ninguna actividad”, comentó González.

El liberacionista añadió que la presunta denuncia es anónima y ellos no tienen copia, pero enfatizó que, para tranquilidad de la dirigencia partidaria y para “llevar la fiesta en paz” decidieron trasladarla a otro cantón herediano.

González indicó que fue el personal encargado de la administración del estadio. “Ellos nos informaron que había inconvenientes y tomamos la decisión de trasladarnos”, agregó el coordinador provincial de Heredia.

Después de las trabas encontradas para realizar el cierre de la campaña en el centro de Heredia, el PLN hizo dicha actividad en el centro educativo Yurusti, en Santo Domingo de Heredia.

Consultado por dicha situación, el presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto, indicó que él no estuvo mucho tiempo en la oficina este jueves, y que este viernes averiguará qué fue lo que pasó.

“Nosotros, en lo que respecta a los permisos de construcción, estamos completamente al día”, dijo Soto.

Añadió que en el estadio ya se han realizado varias actividades, entre ellas una de recorrido y conferencias de prensa, para el nuevo uniforme del equipo de fútbol, siempre con todas las medidas correspondientes.

