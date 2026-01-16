Política

Álvaro Ramos debió trasladar acto de campaña del Rosabal Cordero en Heredia porque llegó el Ministerio de Salud

Coordinación provincial del PLN fue informada de una presunta denuncia anónima presentada contra la actividad de cierre de campaña en esa provincia

Por Aarón Sequeira
Cierre de campaña del Sr Álvaro Ramos PLN.
El PLN tuvo que trasladar su acto de cierre de campaña en la provincia de Heredia, por una presunta denuncia presentada ante el Ministerio de Salud. (Marvin Caravaca /La Nación)







