PANI archiva investigación por video de hija de Álvaro Ramos

El PANI cerró la investigación preliminar abierta en diciembre por la participación de la hija de Álvaro Ramos en un acto político del PLN, tras la difusión de un video en redes sociales. (JOHN DURAN/John Durán)

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó este martes 6 de enero, ante consultas de este medio, que fue archivada la investigación preliminar abierta en diciembre pasado por un video en el que la hija de Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), critica abiertamente al presidente Rodrigo Chaves durante un acto de campaña.

La indagación había sido abierta el 17 de diciembre, luego de que circulara en redes sociales un video en el que se observa a la menor pronunciando un discurso en una actividad proselitista.

En el clip, la niña afirma que “Costa Rica está en peligro” y califica al mandatario como “un dictador”, además de exhortar a los liberacionistas a “derrotar al mal” en el proceso electoral.

En su momento, la presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza Sánchez, justificó la apertura del procedimiento al señalar que la institución actuó de oficio y tras recibir múltiples denuncias, con el fin de determinar si se había vulnerado algún derecho de la persona menor de edad.

El PANI únicamente confirmó que archivó el caso sin extenderse al respecto al ser consultado por medio de su área de prensa.

Consultado este martes por la mañana Ramos indicó que había recibido una comunicación de su abogado sobre el archivo del caso por teléfono, pero que permanece a la espera de la notificación formal.

“Reitero que me parece inaceptable que se abran investigaciones porque un menor de edad opina sobre política”, indicó este martes.

Según explicó en diciembre el PANI, el análisis del caso se centraba en aspectos como el derecho a la integridad, a la imagen y el interés superior del menor, así como en la eventual instrumentalización política de la niña.

Sin embaego, esa decisión inicial del PANI generó una fuerte controversia política y pública.

La expresidenta Laura Chinchilla cuestionó duramente la actuación de la institución y afirmó que había “llegado muy lejos”, al considerar intolerable que se utilizara la vía administrativa para intervenir en un caso de expresión política familiar.

El archivo del expediente pone fin a la actuación preliminar del Patronato en este caso, sin que se adoptaran medidas adicionales.