PANI interviene por video en que hija de Álvaro Ramos da discurso contra Rodrigo Chaves

Presidenta del PANI, Kennly Garza Sánchez, afirma que se notificará a Ramos y a su esposa para que se presenten a audiencias

Por Sebastián Sánchez
Asamblea Liberación Nacional
Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, será llamado por el PANI. (Alonso Tenorio/Atenorio)







