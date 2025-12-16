PANI interviene por video en que hija de Álvaro Ramos da discurso contra Rodrigo Chaves

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) abrió una investigación preliminar por un video en el que la hija de Álvaro Ramos, candidato presidencial de Liberación Nacional (PLN), critica al presidente Rodrigo Chaves.

Por este video, PANI abrió procedimiento al candidato Álvaro Ramos

En el clip que circula en redes sociales, se ve a la niña dando un discurso en un acto de campaña de Ramos. En la actividad, ella dice: “Quiero decir que Costa Rica está en peligro, Costa Rica está en el pico de la montana a caer. Costa Rica es un país, ahora, que está entre el bien y mal, con un presidente que es un dictador.

“Depende de nosotros, los liberacionistas, hoy estar pie diciendo: ‘somos liberacionistas, vamos a derrotar al mal y vamos a ganar para tener el país queremos”, agrega la hija de Ramos.

Sobre la apertura del procedimiento, la presidenta del PANI, Kennly Garza Sánchez. argumentó: “Nos enteramos a través del recibo de múltiples denuncias, actuando de oficio, pero también al amparo de todas estas denuncias y nuestras obligaciones legales, hemos aperturado todos los procedimientos dispuestos para intervenir en relación a la difusión de este video donde aparece la hija del señor Álvaro Ramos participando de algún evento en campaña”.

Garza agregó que se han iniciado las coordinaciones para informar a los progenitores y a las partes acerca del debido proceso, así como para convocar a audiencias, entrevistas y “poder reunir todos los elementos que permitan determinar objetivamente si se ha violado algún derecho”.

La jerarca de gobierno alegó que debe proteger "derechos como la integridad, derecho a la imagen y por supuesto todo esto es del interés superior de la persona menor de edad”.