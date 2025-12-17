Política

Laura Chinchilla se declara indignada por actuación del PANI respecto a hija de Álvaro Ramos: ‘Esto ha llegado muy lejos’

El PANI aseguró que convocaría a Álvaro Ramos y a su esposa a audiencias

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
14/08/2025, San José, Asamblea Legislativa, comparecencia de la ex presidente de la república Laura Chinchilla en la comisión de Seguridad y Narcotráfico.
La expresidenta Laura Chinchilla calificó de "intolerable" la acción del PANI. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura ChinchillaPANIÁlvaro Ramoselecciones 2026PLN
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.