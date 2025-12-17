Laura Chinchilla se declara indignada por actuación del PANI respecto a hija de Álvaro Ramos: ‘Esto ha llegado muy lejos’

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, cuestionó con dureza la decisión del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de abrir una investigación preliminar tras la difusión de un video en el que la hija menor de edad del candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, critica al presidente Rodrigo Chaves durante un acto de campaña política.

En un video difundido en redes sociales, Chinchilla afirmó que la situación “ha llegado muy lejos” y expresó su “profunda indignación” por la actuación de la institución, a la que acusó de concentrar esfuerzos en este caso mientras, según dijo, persisten graves problemáticas que afectan a la niñez y adolescencia en el país.

La exmandataria mencionó, entre otros temas, la situación de jóvenes que no estudian ni trabajan, el abandono de niños y niñas, así como el aumento de casos de maltrato infantil. A su juicio, esas realidades deberían ser una prioridad para el PANI.

Chinchilla calificó como “intolerable” lo que considera una instrumentalización de personas menores de edad con fines políticos y sostuvo que este tipo de prácticas no serían nuevas en el debate público nacional. En ese contexto, afirmó que se han utilizado anteriormente familiares e hijos de figuras públicas para atacar a adversarios políticos.

“Esto es indigno, esto es intolerable, esto no es propio de nosotros los costarricenses”, manifestó la expresidenta en su pronunciamiento.

Finalmente, Chinchilla hizo un llamado a frenar la escalada de confrontación en la política nacional y a respetar el interés superior de las personas menores de edad. “Ya basta de hacer de la política un campo de guerra donde ni siquiera se respetan a las víctimas menores de edad”, concluyó.

El pronunciamiento se produce luego de que el PANI confirmara la apertura de un procedimiento preliminar tras la difusión de un video en el que la hija del candidato emite críticas al presidente Rodrigo Chaves, señalando que es un dictador.

La institución indicó que el proceso busca determinar si existió alguna eventual vulneración de derechos de la persona menor de edad. Agregó que se notificará a Ramos y a su esposa para que se presenten a audiencias

Por este video, PANI abrió procedimiento al candidato Álvaro Ramos

En el video, la menor critica al presidente Rodrigo Chaves. “Quiero decir que Costa Rica está en peligro, Costa Rica está en el pico de la montana a caer. Costa Rica es un país, ahora, que está entre el bien y mal, con un presidente que es un dictador.

“Depende de nosotros, los liberacionistas, hoy estar pie diciendo: ‘somos liberacionistas, vamos a derrotar al mal y vamos a ganar para tener el país queremos”, agrega la hija de Ramos.