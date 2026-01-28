Política

Encuesta del CIEP: Laura Fernández llega al 44%; Claudia Dobles duplica apoyo y empata a Álvaro Ramos en el segundo lugar

A cinco días de las elecciones, Ariel Robles baja, José Aguilar y Juan Carlos Hidalgo están empatados, y Fabricio Alvarado cae dentro del margen de error

Por Aarón Sequeira
Laura Fernández, Claudia Dobles y Álvaro Ramos
Laura Fernández, de Pueblo Soberano, llegó al 44% en intención de voto en la última encuesta del CIEP de este 27 de enero. Al tiempo que Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) duplicó su respaldo y empató a Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, en el segundo Lugar. (Composición en Ca/Archivo/La Nación)







Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

