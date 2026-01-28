Encuesta del CIEP: Laura Fernández llega al 44%; Claudia Dobles duplica apoyo y empata a Álvaro Ramos en el segundo lugar

Laura Fernández, de Pueblo Soberano, llegó al 44% en intención de voto en la última encuesta del CIEP de este 27 de enero. Al tiempo que Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) duplicó su respaldo y empató a Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, en el segundo Lugar.

A cinco días de las elecciones, Laura Fernández, del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), consolida el mayor respaldo entre las personas decididas a votar, con un 44% de apoyo, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este martes 27 de enero.

En cuestión de ocho días, su apoyo creció en cuatro puntos porcentuales. Hace una semana registraba un 40%. Si se compara con el estudio de opinión de diciembre, el alza es de un 14%.

En esta última semana, además, bajó el porcentaje de indecisos, que ahora es del 26% y hace un mes era del 45%.

En esta nueva fotografía, Álvaro Ramos, de Liberación Nacional (PLN), sigue en el segundo lugar. Apenas creció un punto porcentual, del 8% al 9,2%. Sin embargo, ahora está empatado con Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), quien duplicó su respaldo.

La ex primera dama subió al 8,6%, poco más del doble de lo que tenía en diciembre, cuando su candidatura registró un 4% de respaldo.

Se trata de un empate técnico, ya que el margen de error de la encuesta es de 2,5 puntos para arriba o para abajo.

En cambio, Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), quien era tercero, cayó por debajo de Dobles. En diciembre, el frenteamplista tenía un 5% de apoyo entre los decididos a votar, y ahora aparece con un 3,8%.

José Aguilar Berrocal, de Avanza, y Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), están empatados y desplazaron a Fabricio Alvarado, de Nueva República, al sexto lugar.

Aguilar bajó de un 4% a un 2,8% en la última semana, mientras que Hidalgo subió del 1% al 2,5%. Ambos fuera del margen de error.

Alvarado, por el contrario, se hundió en el margen de error con un 1,5%. En la encuesta anterior tenía un 4%, o sea, que perdió 2,5 puntos porcentuales en ocho días.

De mantenerse estos resultados el próximo domingo, Laura Fernández sería la nueva presidenta de la República, sin necesidad de una segunda ronda, pues superaría el umbral del 40%.

De acuerdo con el semanario Universidad, este último estudio del CIEP se realizó a 1.501 personas mayores de 18 años —que antes no habían sido entrevistadas—, entre el martes 20 y el lunes 26 de enero, mediante llamadas a teléfonos celulares.