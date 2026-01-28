Política

Este es el perfil de los indecisos a cuatro días de las elecciones, según encuesta del CIEP

A cuatro días de las elecciones, el 25,9% del electorado aún no sabe por quién votar. En su mayoría, son por mujeres de entre 18 y 34 años

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Viernes Negro, Avenida Central
Las personas indecisas están conformadas, en su mayoría, por mujeres de entre 18 y 34 años, con niveles educativos de primaria y secundaria, según la última encuesta del CIEP, a días de las elecciones. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Encuesta del CIEPElecciones 2026indecisos
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.