Este es el perfil de los indecisos a cuatro días de las elecciones, según encuesta del CIEP

A cuatro días de las elecciones, el 25,9% del electorado permanece indeciso sobre a cuál candidato apoyará para que encabece la Presidencia de la República a partir del 8 de mayo, de acuerdo con la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), divulgada la noche del 27 de enero.

Ese porcentaje que aún tiene dudas se redujo en 6,1 puntos porcentuales con respecto al estudio de opinión publicado hace una semana, cuando era el 32%.

Desde octubre, cuando se dio a conocer el primer resultado de intención de voto desde que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocó oficialmente a la contienda, el porcentaje de indecisos se redujo a la mitad. Para ese momento era del 55%.

Aunque no es posible saber hacia dónde migraron los votantes, luego de varios debates, piquetes y a días de que finalice la contienda, la candidata oficialista, Laura Fernández, de Pueblo Soberano (PPSO), concentra el 44% de la intención de voto entre quienes están decididos a emitir un sufragio.

Esto, según el CIEP, podría traducirse en un triunfo en primera ronda. No obstante, es cauto e insiste en que si el sector indeciso acude a las urnas, se podría inclinar la balanza para favorecer dos escenarios: fortalecer la ventaja del oficialismo o aumentar el apoyo a las candidaturas de oposición.

Más allá del número, el estudio permite perfilar a ese grupo de personas que permanece dubitativa sobre a quién destinar su voto. Las personas indecisas están conformadas, en su mayoría, por mujeres de entre 18 y 34 años, con niveles educativos de primaria y secundaria.

Entre las siete provincias, Guanacaste, Puntarenas y Limón registran el mayor porcentaje de indecisión, en ese orden. La duda es mayor entre quienes manifestaron emociones como tristeza y angustia hacia la contienda electoral y, en su mayoría, este segmento se siente tranquilo o indiferente respecto a la contienda.

La caracterización de este grupo ha variado poco desde octubre. Hasta ahora, la diferencia más relevante se sitúa en la distribución territorial. Entonces, y con amplia distancia frente al segundo lugar (Alajuela), la mayoría de las personas indecisas residía en Limón.

La medición de esta semana ahora evidencia que la provincia caribeña pasó al tercer puesto y fue superado por Guanacaste, aunque con una brecha mucho más estrecha.

Indecisión marca intención de voto para diputaciones

El estudio muestra que un escenario similar se replica en la intención de voto en la papeleta para diputados. Al igual que en la elección presidencial, la mayoría del electorado se inclinaría por respaldar a una eventual bancada del partido chavista, que concentra el 29,5% de la intención de voto.

Sin embargo, el porcentaje de personas aún indecisas es incluso mayor que en la contienda por la Presidencia. El 39,6% del electorado todavía no ha definido su voto. “En estas condiciones, parece que la Asamblea Legislativa será fragmentada y el escenario de distribución de curules es poco predecible”, concluyó el CIEP.

Al igual que en la contienda presidencial, las mujeres predominan en este grupo aún dubitativo, y el segmento etario también corresponde principalmente a jóvenes entre los 18 y 34 años.

A diferencia de quienes no han decidido por quién votar para la Presidencia, en el caso de la elección legislativa las provincias con mayor porcentaje de indecisión son Puntarenas, Limón y Alajuela, en ese orden.

A su vez, los mayores niveles de indecisión se presentan entre personas con educación primaria y secundaria, guiadas por sentimientos de tristeza o indiferencia hacia el proceso electoral.