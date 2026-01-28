Encuesta del CIEP: Partidos de Claudia Dobles y Juan Carlos Hidalgo crecen en intención de voto para diputados; Pueblo Soberano sigue a la cabeza

El Partido Pueblo Soberano mantiene la delantera en la intención de voto para la conformación de la nueva Asamblea Legislativa. Foto:

La Coalición Agenda Ciudadana (CAC), que lidera Claudia Dobles; y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de Juan Carlos Hidalgo, registraron un incremento en la intención de voto para diputaciones, en la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, publicada este martes.

En el caso de la Coalición, en solo una semana por poco cuadruplicó su apoyo, pasó de un 1% a un 3,9%. Mientras que el PUSC casi lo duplicó del 2% al 3,7%. Ambos prácticamente quedaron empatados. El margen de error es de 2,5 puntos para arriba o para abajo.

Este es el último sondeo del CIEP, previo a que la población acuda a las urnas este domingo 1.° de febrero.

Dicho estudio, muestra que el partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), de Laura Fernández, continúa encabezando la preferencia de voto con un 29,5%. A este partido le sigue Liberación Nacional (PLN) con el 9,2% y Frente Amplio con un 8,3%.

El PPSO y el PLN casi que están igual que hace una semana, mientras que el FA creció un 1,3%.

En el margen de error, con un 1,5% aparece el partido Avanza, de José Aguilar Berrocal.

El estudio también revela que, a menos de cinco días para los comicios, el 40% de las personas aun permanece indecisa sobre por quién votar en la papeleta diputadil. Ese porcentaje es mayor que en la papeleta para presidente, el cual es del 26%.

No obstante, la cifra disminuyó seis puntos porcentuales con respecto a la última encuesta de hace ocho días.

El porcentaje del electorado que continúa indeciso se mantiene por debajo del 60% que registró en octubre el CIEP, cuando se dio a conocer el primer resultado de intención de voto desde que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocó oficialmente a la contienda.

“En estas condiciones la Asamblea Legislativa será fragmentada y el escenario de distribución de curules es poco predecible”, señala el estudio, según un artículo del semanario Universidad.

En octubre, Pueblo Soberano (PPSO) encabezaba las preferencias de voto legislativo, con el respaldo de un 14%, por lo que tuvo un crecimiento del 110,7% desde entonces. En ese momento, le seguían Liberación Nacional, con el 8%; y el Frente Amplio, con un 6%. Ambos evidencian un leve crecimiento.