Ariel Robles destapa que candidato a diputado de Laura Fernández calificó de normal una relación sexual de un adulto con una niña; vea cómo reaccionó ella

Ariel Robles muestra a Laura Fernández el antecedente de José Miguel Villalobos, en que calificó de normal una relación sexual entre un adulto y una menor de edad.

Durante el debate efectuado este martes por Repretel y Noticias Monumental, Ariel Robles, candidato presidencial del Partido Frente Amplio (FA), destapó que José Miguel Villalobos, aspirante a diputado por el primer lugar de Alajuela del Partido Pueblo Soberano (PPSO), calificó como “normal” una relación sexual entre un adulto y una niña.

"Pídale la renuncia”, exigió Ariel Robles a Laura Fernández

El señalamiento se dio en el marco de una discusión con la candidata oficialista Laura Fernández, a quien Robles le preguntó qué opina de un hombre que califique de normal una relación sexual, con violación, entre un adulto y una niña de 14 años, “que la obligue a que lo bese, que se meta con ella? ¿Cuál es su percepción, su opinión, sobre un hombre que diga que esa es una relación sexual normal?”

Fernández respondió: “Ariel, francamente, qué bajeza de pregunta. Mire, yo pienso en mi hija y en el montón de niñas y mujeres de Costa Rica que han sufrido violencia sexual. O sea, ¿qué cree que voy a pensar, Ariel? Evidentemente me duele muchísimo como mujer, como mamá, como hija, como esposa."

“Mire, yo me pongo en los zapatos de cualquier mujer, de cualquier mamá de Costa Rica. Perdónenme, hasta que se me puso la voz temblorosa, de pensar que sea una hija mía. Ariel, ¿de veras tiene que traer usted estos temas aquí? Costarricenses, yo voy a ser implacable. El que la hace la paga: con cualquier niña, con cualquier mujer, con cualquier familia costarricense”, agregó Fernández.

En ese momento, Robles tomó un papel impreso en el que se podía observar a José Miguel Villalobos y lo expuso ante la cámara.

“Espero que sea implacable, doña Laura, porque el que dijo que es una relación sexual normal es José Miguel Villalobos, el candidato a diputado que usted lleva por Alajuela: defensor de narcos, defensor de lavadores de dinero, defensor de feminicidas”, afirmó Robles.

Agregó: “Así como usted acaba de expresarlo, así se sentía la mamá de esa niña ante este caso. Y usted a ese señor que dijo eso lo lleva hoy de candidato a diputado. Pídale la renuncia. Si es implacable, pídale la renuncia y que el pueblo costarricense vea su compromiso con este tipo de temas”.

José Miguel Villalobos, candidato a diputado de Pueblo Soberano (PPSO) por Alajuela. (JOHN DURAN/John Durán)

Así reaccionó la candidata

Ante este comentario, Laura Fernández se limitó a decir: “Mire, Ariel, si usted tiene alguna denuncia que presentar contra alguna persona, vaya y la presenta. Vaya tranquilamente, para eso vivimos en un país de derecho. Reitero, aquí los candidatos a diputado de Pueblo Soberano son personas íntegras, honorables. Si usted tiene algo personal contra una persona, vaya y la denuncia. No vine yo a este debate a ese tipo de bajezas, Ariel”.

José Miguel Villalobos fungió como abogado defensor de un pastor evangélico, condenado a 34 años de cárcel por delitos sexuales. En la apelación de la condena, Villalobos argumentó que el hombre mantenía una “relación sexual normal” con la víctima menor de edad, y no una relación abusiva como lo determinó el Tribunal Penal de Heredia en ese momento.

El pastor, de 55 años y vecino de Heredia, fue declarado culpable el 28 de noviembre del 2022 por tres delitos de abuso sexual, uno de violación calificada y uno de tentativa de violación calificada. La ofendida tenía 14 y 15 años al momento de los hechos, ocurridos entre el 2011 y 2012, cuando la familia de ella visitaba la iglesia liderada por el ahora condenado, cuya identidad no trascendió.

Otros diputados fustigaron candidatura de José Miguel Villalobos

Robles no fue el único aspirante que lanzó señalamientos contra la candidatura de José Miguel Villalobos.

La crítica inicial provino de Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), durante una respuesta dirigida a la candidata oficialista Laura Fernández, luego de que ella le solicitara referirse a figuras del PLN cuestionadas en el pasado.

“Usted puso un abogado defensor de narcos”, afirmó Ramos.

La aspirante del oficialismo le pidió al verdiblanco pronunciarse sobre la concesión de Crucitas, aprobada durante el gobierno de Óscar Arias, y sobre el caso ICE-Alcatel, en el que resultó cuestionado el expresidente José María Figueres Olsen.

Ramos respondió: “Me temo que se ha confundido. Aquí no está ninguna de esas personas, estoy yo. Soy el nuevo líder de Liberación Nacional. Reconocemos errores del pasado”. Añadió que su equipo está enfocado en resolver los problemas actuales del país y recordó que, en la última administración del PLN, el índice de homicidios era considerablemente menor al actual.

Fernández replicó: “No le creo, no creo que los costarricenses crean en esa renovación, veo los mismos rostros”, dijo, en alusión a los casos Cochinilla, Diamante y Crucitas.

En la contrarréplica, Ramos señaló que, ya que se hablaba de San Carlos, su nómina incluye a una sancarleña “que ha sido orgullosa defensora del agua”. Acto seguido, insistió: “Usted puso un abogado defensor de narcos; no sé de qué me está hablando”.

En otra intervención, el candidato del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, también arremetió contra la candidatura de Villalobos, a quien cuestionó por haber sido abogado en el caso de Alejandro José Jiménez González, alias “El Palidejo”, señalado como autor intelectual del ataque ocurrido en Guatemala en 2011, en el que murió el cantautor argentino Facundo Cabral.

Además, lo reprochó por su labor como defensor en el caso de Marco Antonio Zamora Solórzano, alias “El Indio”, uno de los jefes narcos más conocidos del país, asociado al tráfico internacional de drogas, homicidios y una violenta disputa por el control de puntos de venta en el sur de San José.

‘Un club de imputados’

Durante otra de sus intervenciones, el candidato frenteamplista, Ariel Robles, también lanzó cuestionamientos generales a la nómina de aspirantes a diputaciones del partido oficialista Pueblo Soberano. Afirmó que, más allá de conformar una eventual fracción legislativa, serían “un club de imputados”.

“Parece que aquí hay un partido oficialista que, en lugar de tener una fracción, parece que va a tener un club de imputados con causas abiertas”, afirmó Robles.

La crítica surgió durante un intercambio con el aspirante del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, quien puso en duda las postulaciones del Frente Amplio y aseguró que se trata de figuras con posturas muy “radicales”.

Entre ellas, mencionó a José María Villalta, Vianey Mora y Edgardo Araya. En ese contexto, consultó a Robles sobre la capacidad de esa terna para actuar con moderación en la toma de decisiones.

Robles respondió que se mantendrán “absolutamente” moderados y añadió que la verdadera preocupación, a su juicio, radica en las candidaturas a una curul por el partido Pueblo Soberano.

“Voy a decirle quiénes van a ser los diputados (oficialistas): Marta Esquivel, que tiene 14 causas penales; Nogui Acosta, con 11 acusaciones penales; Anna Katharina Müller, con 8 causas abiertas; Stephan Brunner, con 5 causas abiertas, y no voy a a seguir porque la lista es larga. Gente corrupta que quieren meter a la inmunidad”, afirmó Robles.

El candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, también lanzó cuestionamientos contra Nogui Acosta, quien encabeza la papeleta del PPSO por San José. Hidalgo calificó al exministro de Hacienda como un “depredador fiscal” y criticó sus políticas en materia de pymes y la firma de tratados de libre comercio.