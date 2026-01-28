Política

Ariel Robles destapa que candidato a diputado de Laura Fernández calificó de normal una relación sexual de un adulto con una niña; vea cómo reaccionó ella

Frenteamplista le pide a Fernández que le exija la renuncia a José Miguel Villalobos, después de que ella dijo que sería implacable

Por Arianna Villalobos Solís
Ariel Robles muestra a Laura Fernández el antecedente de José Miguel Villalobos, en que calificó de normal una relación sexual entre un adulto y una menor de edad.
Ariel Robles muestra a Laura Fernández el antecedente de José Miguel Villalobos, en que calificó de normal una relación sexual entre un adulto y una menor de edad. (Reproducción/Reproducción)







