Encuesta del CIEP: Juan Carlos Hidalgo supera el margen de error y Fabricio Alvarado queda por debajo del umbral

El candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana, superó el margen de error en la encuesta más reciente del CIEP, de este 27 de enero. Foto:

Por primera vez desde el inicio de la campaña electoral, el candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, salió del margen de error en un encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Eso ocurrió con el último estudio publicado la noche del este martes 27 de enero, donde apareció con un 2,5% de apoyo entre los decididos a votar el próximo domingo.

A la inversa, por debajo de ese umbral quedó el aspirante del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, quien pasó de un 4% a un 1,5%.

El estudio del CIEP tiene un margen de error de 2,5 puntos para arriba o para abajo, según el Semanario Universidad.

Otro que también registró una caída fue José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza, quien pasó de un 4% a un 2,8% en otro día.

La semana anterior, Aguilar Berrocal estaba empataba con Fabricio Alvarado y Ariel Robles, del Frente Amplio, con un 4%. En la medición actual, bajó 1,2 puntos porcentuales, lo que equivale a una reducción del 30%.

En esta fotografía, Hidalgo entró en la escuadra que va detrás de la candidata oficialista Laura Fernández, de Pueblo Soberano, quien lidera la intención de voto, con un 44%.

El CIEP precisó que las entrevistas más recientes se hicieron en un lapso que incluyó el fin de semana previo a las elecciones y también el lunes, pero sin considerar posibles cambios que pudieran haber ocurrido con el debate nocturno de radio Columbia y la Universidad Latina, en el cual estuvieron presentes todos los candidatos que lideran la intención de voto.

Alvarado alcanzó a salir del margen de error hasta la encuesta publicada el 21 de enero, pues anteriormente, en el estudio de diciembre, obtuvo apenas un 1% de intención de voto. Más atrás, en la encuesta de octubre, el apoyo fue del 0,6%.

Por su parte, Hidalgo muestra un crecimiento sostenido desde octubre, cuando contaba con apenas un 0,1% de apoyo. Tres meses después alcanzó el 2% y actualmente registra una cifra levemente superior: 2,8%.

Hasta el momento, y a cinco días de las elecciones, Fernández, la candidata chavista, consolida el mayor respaldo entre las personas decididas a votar, con un 44% de intención de voto.

A ella le siguen Álvaro Ramos, de Liberación Nacional (PLN), con un 9,2%; Claudia Dobles, de Coalición Acción Ciudadana, con un 8,6%; Ariel Robles, del Frente Amplio, con un 3,8%; y, finalmente, José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza, con un 2,8%.