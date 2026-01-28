Encuesta del CIEP: Decididos a votar por Laura Fernández, Álvaro Ramos y Claudia Dobles tienen perfiles distintos

Laura Fernández tiene mayor apoyo en Puntarenas y en personas con escolaridad de secundaria y primaria.

Los votantes que ya están decididos a votar por las candidaturas de Laura Fernández (Pueblo Soberano), Álvaro Ramos (Liberación Nacional) y Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) tienen perfiles distintos entre sí, al tiempo que difieren entre su proveniencia y en sus sentimientos respecto a las elecciones nacionales.

Según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la aspirante oficialista tiene un 44% de intención de voto entre las personas que ya están decididas a votar el domingo, mientras que Ramos se mantiene en el segundo lugar, con un 9,2%, y Claudia Dobles le empata, con un 8,6%.

De los electores que ya se definieron por Fernández, el CIEP destacó que los hombres la respaldan más que las mujeres, así como las personas en el rango de 35 a 54 años.

Además, la mayoría de estos simpatizantes están muy tranquilos y entusiasmados en torno a las elecciones. La candidata oficialista tiene más apoyo entre la población con estudios de secundaria y primaria, y menos entre los que pasaron por la universidad.

A Álvaro Ramos lo apoyan más personas mayores de 55 años, de San José y Cartago. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Por provincias, tiene el mayor apoyo en Puntarenas, mientras que los menores están en en Guanacaste, San José y Cartago.

Por su parte, las personas decididas a votar por Álvaro Ramos y Claudia Dobles comparten varios aspectos: están muy preocupados y sienten angustia por el resultado de las elecciones nacionales del próximo domingo.

También comparten la misma escolaridad, es decir, en su mayoría son personas de formación universitaria.

También, Ramos y Dobles tienen mayor apoyo entre las mujeres.

Las diferencias entre ambas candidaturas están en los rangos de edad, pues a Ramos lo apoyan más las personas mayores de 55 años, mientras que Claudia Dobles tiene mayor apoyo joven, entre la población entre los 18 y 34 años.

Por provincias, en el caso de Ramos, tiene más personas decididas de San José, Heredia y Cartago, mientras que los electores de Dobles son, en su mayoría, heredianos, seguidos por gente de Cartago y San José.

El verdiblanco tiene menos apoyo en las costas, específicamente en Limón, mientras que a Dobles la apoyan menos en Puntarenas.