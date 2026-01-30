A dos días de las elecciones, la fuente de la Hispanidad se llena de banderas y fervor político: vea las imágenes y videos

Los comicios que definirán a la próxima persona en ocupar la silla de Zapote están a la vuelta de la esquina. A dos días de las elecciones presidenciales, la fuente de la Hispanidad se convirtió en un escenario lleno de banderas de distintos partidos políticos.

La Nación captó fotografías y videos de la multitudinaria caravana de vehículos que recorrió las calles de San Pedro. Entre vítores y el ondear de los colores partidarios, los asistentes incluso entonaron el Himno Nacional y el Himno al 15 de Setiembre.

Se trató de una convocatoria masiva denominada “Gran caravana nacional”, programada para iniciar a las 10 p. m. desde las instalaciones de Teletica en La Sabana —donde se realizó el debate de Canal 7— y con recorrido un que finalizó en Montes de Oca.

Vea cómo se desarrolló el momento.

Así cantaron el Himno al 15 de septiembre en la Fuente de Hispanidad los diferentes grupos

Fuente de la Hispanidad llena en caravana multipartidista

Caravana multipartidista se une en la Fuente de la Hispanidad para celebrar la democracia

Gran cantidad de automóviles participaron en la Caravana Nacional por la Democracia y la Unión Ciudadana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Múltiples automóviles participaron en la Caravana Nacional por la Democracia y la Unión Ciudadana. La caravana empezó en Teletica Canal 7 al finalizar el debate presidencial y hacia la media noche del jueves 29 de enero se concentraba en la rotonda de la Hispanidad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Simpatizantes del PLN, FA y CAC en caravana multipartidista

