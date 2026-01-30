Política

A dos días de las elecciones, la fuente de la Hispanidad se llena de banderas y fervor político: vea las imágenes y videos

A dos días de las elecciones, simpatizantes de diversos partidos realizaron una masiva caravana desde La Sabana hasta San Pedro. Vea las imágenes y videos de este momento

Por Arianna Villalobos Solís y Lucía Astorga

Los comicios que definirán a la próxima persona en ocupar la silla de Zapote están a la vuelta de la esquina. A dos días de las elecciones presidenciales, la fuente de la Hispanidad se convirtió en un escenario lleno de banderas de distintos partidos políticos.








Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

