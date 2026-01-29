Candidatos presidenciales en Costa Rica: ¿cuál es la profesión de cada uno?

¿Economista, abogado, docente o ingeniero? Más allá de las banderas partidarias, la profesión también marca el perfil de los candidatos que aspiran a gobernar Costa Rica.
El próximo 1.º de febrero, el país elegirá a la persona que ocupe la Presidencia de la República durante los próximos cuatro años, en una contienda con 20 candidatos.
En esta tabla, le contamos la edad y la profesión de cada uno.
Mediana edad y ciencias sociales
El grupo de 20 candidatos presidenciales muestra una amplia diversidad etaria, con edades que van de los 34 (Ariel Robles) a los 72 años (Ana Virginia Calzada). La mayoría se concentra entre los 40 y 60 años.
Según la Constitución Política, para ejercer la Presidencia de la República se requiere al menos tener 30 años de edad.
En cuanto a la formación profesional, predominan las carreras vinculadas a las ciencias sociales, así como ingeniería.
Repiten las siguientes carreras:
- Abogados: 4 (Boris Molina, Walter Hernández, Ana Virginia Calzada y Fernando Zamora).
- Economistas: 3 (Álvaro Ramos, Eliécer Feinzaig y Ronny Castillo).
- Ingenieros: 2 (Luis Amador y Luz Mary Alpizar).
- Politólogos: 2 (Claudio Alpizar y Laura Fernández).
- Docentes: 2 (Ariel Robles y David Hernández).