Candidatos presidenciales en Costa Rica: ¿cuál es la profesión de cada uno?

En la imagen, los candidatos Álvaro Ramos, PLN; Ariel Robles, FA; Claudia Dobles, Coalición Agenda Ciudadana; Fabricio Alvarado, Nueva República; Juan Carlos Hidalgo, PUSC, y Laura Fernández, PPSD.

¿Economista, abogado, docente o ingeniero? Más allá de las banderas partidarias, la profesión también marca el perfil de los candidatos que aspiran a gobernar Costa Rica.

El próximo 1.º de febrero, el país elegirá a la persona que ocupe la Presidencia de la República durante los próximos cuatro años, en una contienda con 20 candidatos.

En esta tabla, le contamos la edad y la profesión de cada uno.

Mediana edad y ciencias sociales

El grupo de 20 candidatos presidenciales muestra una amplia diversidad etaria, con edades que van de los 34 (Ariel Robles) a los 72 años (Ana Virginia Calzada). La mayoría se concentra entre los 40 y 60 años.

Según la Constitución Política, para ejercer la Presidencia de la República se requiere al menos tener 30 años de edad.

En cuanto a la formación profesional, predominan las carreras vinculadas a las ciencias sociales, así como ingeniería.

Repiten las siguientes carreras: