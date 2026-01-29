Política

Candidatos presidenciales en Costa Rica: ¿cuál es la profesión de cada uno?

Las candidaturas presidenciales presentan una diversidad de profesiones, con predominio de abogados, economistas e ingenieros

Por Sebastián Sánchez
¿A qué se dedican los aspirantes presidenciales? Le contamos la profesión de los candidatos que competirán en las elecciones de Costa Rica, el próximo 1.° de febrero.
En la imagen, los candidatos Álvaro Ramos, PLN; Ariel Robles, FA; Claudia Dobles, Coalición Agenda Ciudadana; Fabricio Alvarado, Nueva República; Juan Carlos Hidalgo, PUSC, y Laura Fernández, PPSD. (Foto: Archivo LN/Foto: Archivo LN)







