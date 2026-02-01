Política

Elecciones 2026: nuevas urnas abren en el exterior y reciben primeros votantes

En las Elecciones 2026, los ticos en el exterior representan el 1,8% del padrón nacional

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Elecciones 2026
Paula Bustos fue la primera costarricense en votar en Seúl, Corea del Sur. En Pekín, en China, el primer tico en acudir a las urnas fue Bernardo Artola. (TSE/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026TSEVoto en el exterior
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.