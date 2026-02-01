Elecciones 2026: nuevas urnas abren en el exterior y reciben primeros votantes

Paula Bustos fue la primera costarricense en votar en Seúl, Corea del Sur. En Pekín, en China, el primer tico en acudir a las urnas fue Bernardo Artola.

Las Elecciones 2026 para elegir al próximo presidente y vicepresidentes de Costa Rica ya dieron inicio con el voto en el extranjero. Con el paso de las horas, cada vez más juntas receptoras de votos comienzan a recibir los sufragios.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) compartió en sus redes sociales fotografías de los primeros votantes en estos comicios, quienes se acercaron a las mesas en países como Corea del Sur, China y Singapur.

Paula Bustos fue la primera costarricense en votar en la junta receptora de votos 7076, en el Consulado de Costa Rica en Seúl, Corea del Sur.

En esa misma sede votó María José Vásquez, quien se trasladó desde la ciudad de Jeonju, a 250 kilómetros de la capital surcoreana, para emitir su sufragio.

En Pekín, China, el primer tico en acudir a las urnas fue Bernardo Artola. Previamente, las elecciones presidenciales se inauguraron en Canberra, Australia, donde se instaló la primera junta receptora que abrió en estos comicios.

Un total de 67.270 costarricenses están inscritos para ejercer su voto en 49 consulados de 42 países este 1.° de febrero. Esta es la cuarta elección presidencial en la que el voto en el extranjero es posible.

Según el TSE, los ticos en el exterior representan el 1,8% del padrón nacional, una cifra que ha venido en crecimiento. En los comicios de 2022, por ejemplo, había 47.500 votantes inscritos.

Los votantes en el exterior pueden elegir únicamente a quienes aspiran a la Presidencia y las Vicepresidencias. Las diputaciones son escogidas solamente por los electores que emiten el voto en Costa Rica.