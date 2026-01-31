El País

¿Puede votar con la cédula vencida en Costa Rica? Esto dice el TSE

Antes de ir a las urnas, revise este detalle clave sobre su cédula. El reglamento electoral define cuándo un documento sigue siendo válido

Por Silvia Ureña Corrales
Trámites para solicitar y retirar cédulas
El TSE permite votar con cédula vencida desde febrero de 2025 en adelante. La identidad digital no es válida en las urnas. (JOHN DURAN/John Durán)







