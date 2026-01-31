¿Puede votar con la cédula vencida en Costa Rica? Esto dice el TSE

El TSE permite votar con cédula vencida desde febrero de 2025 en adelante. La identidad digital no es válida en las urnas.

Este domingo 1.º de febrero, Costa Rica celebrará una nueva jornada electoral, en la que miles de personas acudirán a las urnas para ejercer su derecho al voto. Ante la cercanía de las elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones recordó las reglas sobre los documentos válidos para votar, entre ellas las condiciones aplicables a la cédula de identidad vencida.

Las personas electoras sí pueden votar con la cédula de identidad vencida, siempre que el documento tenga menos de un año de expiración, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Supremo de Elecciones.

La disposición rige para los procesos electorales y busca garantizar el ejercicio del derecho al voto, aun cuando la persona no haya renovado su documento dentro del último año.

Según el criterio del órgano electoral, las cédulas vencidas a partir del 1.º de febrero de 2025 en adelante resultan válidas para votar sin ninguna restricción en las juntas receptoras de votos.

¿Puede votar con una cédula vencida en Costa Rica? Esto dice el TSE

Documento válido en las urnas

El único documento permitido para votar es la cédula de identidad en formato físico. Las personas pueden presentarse con el diseño anterior, que estuvo vigente hasta el año pasado, o con el nuevo formato, ambos aceptados para el proceso electoral.

El TSE establece que ninguna junta receptora puede rechazar a un elector por presentar una cédula vencida dentro del plazo autorizado, ni exigir documentos adicionales.

La identidad digital Costa Rica no se admite como medio para votar. El sufragio solo se ejerce con la cédula física, norma que fue comunicada y aplicada antes del proceso electoral.