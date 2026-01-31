Horario del TSE para solicitar cédula este fin de semana de elecciones; así está el ambiente en San José

Las filas de solicitantes de cédulas en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) llegan incluso a las afueras del edificio, sobre el paseo de los Damas esta mañana de sábado 31 de enero.

Cientos de costarricenses esperan pacientemente para pedir su documento de identificación, requisito indispensable para votar en las elecciones presidenciales de este domingo 1.° de febrero.

Alejandra Peraza, jefa del Departamento de Programas Electorales del TSE, explicó que desde hace dos semanas aumentó drásticamente la afluencia de solicitantes de cédulas, por lo que atienden con horarios ampliados.

El TSE recibirá solicitudes de cédula en su sede central, en San José, este sábado, de 8 a. m. a 4 p. m., y el domingo, de 6 a. m. a 6 p. m.

“Las oficinas regionales también están trabajando, pero la entrega inmediata de la cédula solo se hace aquí, en las oficinas centrales”, aclaró Peraza.

Hasta este viernes 30 de enero el Tribunal había tramitado 96.000 solicitudes de cédulas, de las cuales, 62.000 fueron en oficinas regionales. El 55% del total corresponde a reposiciones por extravío, es decir, personas que perdieron el documento y acuden a pedir uno nuevo.

“Además, está por deterioro, que es un 17%, y otros por renovación o porque se les venció la cédula”, detalló la funcionaria.

Peraza recordó a la población que es posible votar en las elecciones de este domingo aun con una cédula vencida, siempre y cuando esta tenga menos de un año de caducada.

Eso sí, el único documento válido para votar es la cédula en físico, sin importar si esta tiene el diseño viejo o el nuevo. No es posible ejercer el derecho al sufragio con el pasaporte, la licencia o cualquier otro documento, como la cédula digital.