¿Cómo garantiza el TSE que no haya fraude en las elecciones 2026? Así funciona el blindaje electoral

El padrón electoral actualizado es una de las garantías para garantizar la seguridad del resultado de los votos en las Elecciones 2026.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) comunicó la mañana de este viernes, los diferentes componentes del proceso de votación para asegurar que todos los votos válidamente emitidos sean tomados en cuenta y que el resultado anunciado para estas elecciones 2026 refleje la voluntad popular. Todos estos garantizan un control cruzado que da seguridad.

“El sistema incorpora una serie de elementos que juntos conforman una coraza, un blindaje de la información electoral”, señaló Gerardo Abarca Guzmán, director en ejercicio del Registro Electoral.

Estos diferentes componentes comienzan a trabajarse semanas antes de las elecciones.

Estos son los controles para blindar el proceso electoral

Antes de la jornada electoral

Estos son los primeros mecanismos de seguridad:

Seguridad de las papeletas. Se imprimieron 7.396.306 papeletas. Ese material contiene varias tramas de seguridad: leyendas en microtexto, gradientes en las tramas y en los textos tanto en el anverso como en el reverso. Además, durante todo el proceso de impresión se mantuvo una vigilancia permanente durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, por la Fuerza Pública y funcionarios del TSE. Hubo restricción de uso de celulares y grabaciones en circuito cerrado de televisión, entre otras medidas de seguridad.

Empaque y distribución de material electoral. Toda la documentación fue empacada dentro de las bolsas o tulas. Cada tula contiene un chip de radiofrecuencia que rastrea su salida y regreso a la institución. Ese saco se cerró con marchamos de seguridad y fue transportado en camiones equipados con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) para el rastreo de su recorrido. Además, durante su trayecto fueron custodiados por oficiales de la Fuerza Pública.

Entrega del material a las juntas. El 17 de enero, 15 días antes de la jornada electoral, el material y documentación electoral se entregó a las juntas cantonales. Una semana antes de la elección (el 24 de enero), todo el material estaba en manos de los integrantes de las juntas receptoras de votos (JRV).

Al entregar el material se abrieron las tulas para revisar su contenido y verificar que la cantidad de papeletas correspondiera al número de electores inscritos en cada mesa de votación. Luego, se firmó un acta en presencia de los diferentes representantes de partidos políticos y agentes electorales. La tula fue cerrada nuevamente con otro marchamo electoral.

Custodia de las tulas. Cada persona responsable de una JRV se llevó la tula para su casa, donde la custodia hasta el día de la elección.

Abarca precisó que hay casos especiales. Uno de ellos es la mesa en la Isla del Coco, que es llevada por guardacostas en barco. Esta embarcación partió este jueves.

Otras excepciones son las zonas indígenas de difícil acceso, donde personal del TSE ingresó por helicóptero, llevó el material y permanecerá allí para custodiar el material y dar la asistencia necesaria durante la jornada.

El día de las elecciones

Así se verá la papeleta que se encuentren los costarricenses al emitir su voto en las elecciones 2026. (MARVIN RECINOS/AFP)

Las urnas estarán abiertas de 6 a. m. a 6 p. m. en Costa Rica, y de 9 a. m. a 7 p. m. en los consulados fuera del país, según cada huso horario.

Cada persona dispone de 90 segundos para votar.

Apertura de los centros de votación. Antes de abrir la JRV, se abre la tula para revisar que el material esté completo, según con lo detallado en el acta que se elaboró en la primera revisión, verificando que la cantidad de papeletas sea exacta.

Los integrantes de JRV, los fiscales y los auxiliares electorales firmarán el “Acta de Apertura de la Votación”.

Padrón definitivo. Aunque este se cerró desde el 30 de setiembre, funcionarios del Registro Civil actualizaron y excluyeron las defunciones ocurridas incluso durante ese mismo fin de semana. Esa información se coloca en el sitio web del TSE para consulta de los integrantes de JRV y ciudadanía en general.

Un único documento y firma. Solo puede participarse con la cédula de identidad. Los miembros de mesa contrastan el documento, el rostro de la persona y el padrón fotográfico. Además, cada elector debe firmar antes de votar.

Fiscales. Participarán 53.251 fiscales partidarios. De ellos, 12.472 pertenecen al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), 11.524 a Pueblo Soberano (PPSO), 10.451 al Partido Liberación Nacional (PLN) y 4.141 a la Coalición Agenda Ciudadana (CAC). El restante pertenece a los otros partidos inscritos.

Integrantes de JRV. Seis partidos políticos juramentaron a 7.520 integrantes de JRV. De ellos, los que más miembros tienen son el PPSO con 922 y el PLN con 721. entre otros. Para el voto en el extranjero, la CAC inscribió 35 personas y el PLN a 30.

Papeletas firmadas. Las papeletas deben estar firmadas al dorso por los integrantes de mesa. Una papeleta sin al menos una firma de un miembro de mesa equivale a un voto nulo. Es importante que al recibir la papeleta el elector revise que en el dorso contenga al menos una firma de un miembro de mesa. Abarca aclaró que no en todos los casos son el mismo número de firmas, porque dependen de la cantidad de miembros de mesa. En algunos casos solo hay un miembro de mesa, en esos casos solo habrá una firma.

Otros agentes electorales. La jornada contará con 20.847 auxiliares electorales juramentados, 563 auxiliares contingentes, 775 participantes del Cuerpo Nacional de Delegados, 839 encargados de centros de votación, 105 integrantes de JRV voluntarios, 107 asesores electorales, 441 voluntarios en el extranjero, 3.067 guías electorales, 196 auxiliares de accesibilidad, 2.525 encargados de transmisión de datos y 1.400 funcionarios del TSE.

Observadores nacionales e internacionales. En los observadores internacionales habrá 48 representantes del Protocolo de Tikal y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), 54 de la misión diplomática, 27 de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 16 de la Universidad para la Paz, ocho representantes de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, tres de la Unión Europea, entre otros.

Como observadores nacionales se acreditaron 838 personas: 666 son de la Defensoría de los Habitantes, 91 de la Universidad de Costa Rica (UCR), 49 del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.

Al cerrar las mesas

Conteo de votos. A las 6 p. m. cada mesa contará los votos. Los partidos políticos fiscalizarán el conteo de votos en la JRV. Cada agrupación partidaria podrá tener copia del resultado de la elección en dicha mesa. En esta etapa podrán estar presentes los observadores nacionales e internacionales.

Acta de cierre y resultado de cada JRV. A partir de las 10 p. m. cada ciudadano podrá consultar la imagen de la certificación del resultado de la votación de cada JRV en la página web del TSE (www.tse.go.cr). Esos son los resultados consignados por los propios integrantes de la mesa de votación.

Escrutinio definitivo. Esa misma noche, toda la documentación electoral regresará a la sede central del TSE. El martes 3 de febrero se volverán a abrir las tulas para iniciar con el escrutinio definitivo de votos. Esta labor será realizada por los magistrados del TSE, bajo la mirada de los fiscales partidarios acreditados para tal fin.

Ese proceso se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de la institución, disponible para que los ciudadanos que así lo deseen puedan verlo.

Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del TSE, indicó que todos estos controles logran garantizar la pureza del sufragio a los costarricenses.