¿Cómo se organizan las Elecciones 2026 para que lleguen a 49 consulados de 42 países?

El trabajo conjunto entre el TSE y el Ministerio de Relaciones Exteriores comienza más de un año antes e incluye una logística diferenciada

Por Irene Rodríguez
Las embajadas en Australia y Chile ya recibieron el material electoral y juramentaron a sus miembros de mesa.
Las embajadas en Australia y Chile ya recibieron el material electoral y juramentaron a sus miembros de mesa. (TSE/Composición fotográfica hecha en Canva)







Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.