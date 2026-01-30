¿Cómo se organizan las Elecciones 2026 para que lleguen a 49 consulados de 42 países?

Las embajadas en Australia y Chile ya recibieron el material electoral y juramentaron a sus miembros de mesa.

Llevar la posibilidad del voto a 42 países en todos los continentes conlleva una estrategia que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores planean con más de un año de antelación. Para estas Elecciones 2026, el reto conlleva garantizar que 67.270 costarricenses puedan elegir presidente y vicepresidentes.

Para entender cómo funciona esta dinámica, La Nación conversó con Alejandra Peraza Retana, jefa del Departamento de Programas Electorales del TSE.

Esta logística incluye el traslado de material electoral a cada uno de las ciudades donde se ejercerá el voto, el acondicionamiento de lugares (en las oficinas consulares más pequeñas se opta por alquilar salones de hotel o eventos especiales), servicios de seguridad, limpieza u horas extra y el viaje de 13 funcionarios del Tribunal a los consulados con mayor cantidad de personas para que faciliten el proceso. Este último rubro incluye tiquetes de viaje, seguro y viáticos para los funcionarios.

Todo este proceso tiene un valor de entre ¢120 y ¢125 millones, para esta primera ronda electoral.

Envío de material electoral

Las "tulas" con material electoral viajaron a 42 países con voto en el extranjero estas elecciones 2026. La diferencia es que en ellas solo viajan papeletas para la presidencia de la República y no para las diputaciones. (TSE)

Las tulas con las papeletas para presidencia y vicepresidencias (pues en el extranjero no se eligen diputados) viajan con los mismos elementos que viajan dentro del país: el padrón, las crayolas e implementos para facilitar la lectura para personas con discapacidad visual.

Este material después debe regresar al país, junto con las actas de la jornada electoral.

Los procesos para la distribución fueron licitados y adjudicados a dos empresas: Samesa y Correos de Costa Rica. Correos se hizo cargo de Cuba y Samesa del resto de países.

Los sitios de votación corresponden a los lugares donde Costa Rica tiene representación consular, por lo cual se coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores. En este momento hay 49 consulados, tres menos que hace cuatro años, porque hubo cierre de tres consulados.

Estas tulas se envían con una mayor antelación para evitar contratiempos.

Formación de voluntarios

Todas las personas que colaboran de forma voluntaria son capacitadas por el Tribunal. Ellas aprenden a revisar que el material esté completo y a coordinar el funcionamiento y la logística de una junta receptora de votos.

A los consulados donde van funcionarios del TSE, ellos transmiten los datos. En donde no, hay un voluntario que los envía, con el compromiso de que no pueden hacerse públicos antes de la sesión solemne.

Peraza indicó que de cara a la segunda ronda esta logística cambia. Habría otro presupuesto en el que también debe tomarse en cuenta que, al ser una temporada festiva (porque la jornada electoral sería un domingo de Resurrección), los precios, especialmente de tiquetes de avión y de alquiler de salones de eventos, podrían variar.