Así pasarán cinco candidatos presidenciales las horas previas a la apertura de las mesas de votación

Los candidatos de oposición con mayor intención de voto relatarán cómo vivirán las horas previas a la apertura de mesas de votación, el domingo.

En la recta final de la campaña, cuando ya no hay tarimas ni grandes anuncios por hacer, los cinco candidatos de oposición con mayor intención de voto afinan sus agendas para las últimas horas antes de que abran las mesas de votación este domingo 1.° de febrero.

Entre el cierre logístico, el último esfuerzo por convencer a los indecisos y la necesidad de reconectar con la familia, cada aspirante encara el cierre de la contienda a su propia manera.

La Nación conversó con Álvaro Ramos, de Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Jose Aguilar, de Avanza.

Los candidatos fueron consultados tras su participación en el debate de Teletica, al que Laura Fernández declinó asistir.

Las horas previas a la elección

Álvaro Ramos con la familia

Para Álvaro Ramos, el cierre tiene un marcado acento personal. Tras semanas de recorridos y actividades públicas, el candidato asegura que destinará buena parte de estos días a su núcleo familiar.

“Voy a dedicar gran parte de esas horas a mi familia, han hecho un esfuerzo tan grande esta campaña. Las pobres niñas ya no me ven, quiero verlas un ratito más estos últimos dos días”, comentó.

Ramos también prevé una visita al Santuario de Schoenstatt, un espacio que, admite, ha echado de menos durante la contienda, antes de concentrarse en “algunos elementos de cara al día E”, un trabajo que —aclaró— quedará en el ámbito interno del partido.

Ariel Robles seguirá conversando con la gente en comunidades

Ariel Robles, en cambio, mantendrá el ritmo de campaña hasta el último momento permitido. Su agenda combina visitas a comunidades, transmisiones en vivo y conversaciones directas con electores. “Yo voy a seguir hablando, conversando por todo lado que pueda, con la gente, con las personas”, afirmó.

Pero, al igual que sus contendientes, también reservará un espacio para los afectos más cercanos. “La familia es muy importante (…) han sido las grandes personas sacrificadas, y yo me debo también a mi familia”, dijo, al explicar que buscará tiempo para “abrazar de nuevo” a su pareja, Stephanie, y a las personas que ama.

Claudia Dobles mantendrá contacto con la ciudadanía

Claudia Dobles plantea estas horas finales como una extensión del esfuerzo pedagógico de la campaña. Conferencias de prensa, entrevistas y recorridos territoriales seguirán marcando su agenda, con el objetivo —según explicó— de promover un voto informado.

“Vamos a seguir todos los días dándolo todo, para que usted pueda hacer un voto en libertad”, señaló.

Dobles insiste en que el contacto directo con la ciudadanía es clave para explicar “cuáles son nuestras ideas y nuestras propuestas” y para defender que su candidatura representa “la opción que le puede dar a Costa Rica otro rumbo”.

Juan Carlos Hidalgo viajará a San Carlos

Juan Carlos Hidalgo dividirá su tiempo entre actividades proselitistas en la capital y un regreso simbólico a sus raíces.

Tras participar en varios actos en San José, el sábado por la tarde viajará a San Carlos para alistarse para la jornada electoral. “Voy a estar presente en varias actividades proselitistas (…) y el sábado en la tarde viajaré a mi querido San Carlos para prepararme para votar (…) a primera hora el domingo”, detalló.

Jose Aguilar pulirá detalles del día de votación

El cierre de Jose Aguilar estará marcado por el trabajo de trinchera. El candidato afirmó que el viernes tendría una “encerrona” con su equipo de campaña para pulir los detalles operativos del día de la votación: alimentación, transporte, cuido de mesas y comunicación interna. “Se van a terminar todos esos detalles, y luego vendrá la ejecución, que es un día extenuante”, explicó.

Si bien Aguilar reconoce el desgaste, apela a la convicción en el último tramo de la campaña: “Cuando uno cree en algo, uno toma otro café y vamos para adelante con la mejor actitud. Ahora estamos en una etapa de servir al país con mística, con corazón, y que nada en este mundo nos va a detener”.