Así pasarán cinco candidatos presidenciales las horas previas a la apertura de las mesas de votación

Familia, logística interna y último contacto con los votantes marcan la agenda de los cinco aspirantes de oposición en las horas finales antes de la votación del domingo

Por Lucía Astorga
Los candidatos de oposición con mayor intención de voto relatarán cómo vivirán las horas previas a la apertura de mesas de votación, el domingo.
Los candidatos de oposición con mayor intención de voto relatarán cómo vivirán las horas previas a la apertura de mesas de votación, el domingo. (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)







