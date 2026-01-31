Ya empezaron las elecciones 2026 en Costa Rica: primera urna abrió en Australia

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) indicó que se instalarán 91 juntas receptoras de votos en el extranjero.

Las elecciones presidenciales de Costa Rica, a realizarse este domingo 1.° de febrero en el país y en varias partes del mundo, se inauguraron con la apertura del primer punto de votación en Camberra, capital de Australia.

Las votaciones comenzaron a las 9 a. m. del domingo en Camberra. Debido a la diferencia de 17 horas con Costa Rica, la mesa de votación empezó a recibir a los electores a las 4 p. m. de este sábado 31 de enero (hora local en Costa Rica).

A diferencia de la dinámica en suelo nacional, donde las urnas abren a las 6 a. m., en el exterior el proceso comienza a las 9 a. m. Esto convierte a Australia en el lugar donde se deposita el primer voto tico del planeta.

Un total de 67.270 costarricenses están inscritos para ejercer su voto en 49 consulados de 42 países este 1.° de febrero. Esta es la cuarta elección presidencial en la que el voto en el extranjero es posible.

Según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), los ticos en el exterior representan el 1,8% del padrón nacional, una cifra que ha venido en crecimiento. En 2022, por ejemplo, había 47.500 votantes inscritos.

De acuerdo con el Tribunal, para las Elecciones 2026 se instalarán 91 juntas receptoras de votos fuera de nuestras fronteras. En cada una se recibirán, como máximo, 1.200 electores.

Estados Unidos es el país con mayor cantidad de votantes costarricenses inscritos, con 44.580. Le siguen España, con 2.688; Canadá, con 2.132; Nicaragua, con 2.094; Panamá, con 1.950; y México, con 1.742.

Los votantes en el exterior pueden elegir únicamente a quienes aspiran a la Presidencia y las Vicepresidencias. Los electores que votan en otro país no pueden escoger diputaciones, ya que los integrantes de la Asamblea Legislativa se eligen solo en territorio nacional y bajo un sistema de representación provincial.