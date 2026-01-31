Política

Ya empezaron las elecciones 2026 en Costa Rica: primera urna abrió en Australia

A las 4 p. m. de este sábado, Camberra se convirtió en el primer punto de votación, con la apertura de las urnas para las elecciones 2026.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inició oficialmente el empaque del material electoral que se usará en las elecciones nacionales del próximo 1 de febrero y que llegará a 7.154 juntas receptoras de votos (JRV) en todo el país.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) indicó que se instalarán 91 juntas receptoras de votos en el extranjero. (TSE/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026CamberraAustraliaVotaciones
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.