En Costa Rica las boletas electorales duermen en la sala de una casa… y las cuidan los vecinos (y Vaquita)

Mientras otros países usan cuarteles y armas, Costa Rica confía el material electoral a la gente. Una práctica particular en América Latina.

Por AFP
Vaquilla, la perra de la asistente de mesa electoral Priscilla Herrera, descansa junto a una bolsa que contiene material electoral para las elecciones en San José, Costa Rica, el 28 de enero de 2026. En Costa Rica, los miembros de mesa resguardan el material electoral en sus hogares hasta el día de las elecciones, cuando los votantes elegirán al próximo presidente y a los miembros de la Asamblea Legislativa el 1.º de febrero. (Foto de EZEQUIEL BECERRA / AFP)
Vaquilla, la perra de la asistente de mesa electoral Priscilla Herrera, descansa junto a una bolsa que contiene material electoral para las elecciones 2026. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







