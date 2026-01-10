Política

Qué llevan las tulas electorales del TSE y cómo se custodian rumbo a las elecciones del 1.° de febrero

Conozca el detalle de cómo llegarán los materiales a las 7.154 juntas receptoras de votos a partir de este lunes 12 de enero en todo el país

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
TSE empaque material electoral / Elecciones 2926
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inició oficialmente el empaque y acomodo del material electoral, que se distribuirá a partir de este lunes 12 de enero en todo Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tribunal Supremo de EleccionesTSEElecciones 2026
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.