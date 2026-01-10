Qué llevan las tulas electorales del TSE y cómo se custodian rumbo a las elecciones del 1.° de febrero

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inició oficialmente el empaque y acomodo del material electoral, que se distribuirá a partir de este lunes 12 de enero en todo Costa Rica.

A tres semanas de las elecciones de este 2026, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) empezó a empacar y a acomodar el material electoral que llegará a las 7.154 juntas receptoras de votos habilitadas para las votaciones de este 1.° de febrero.

Un total de 95 funcionarios del TSE son los encargados de preparar el material en las tulas que se distribuirán en 11 rutas, empezando el lunes 12 de enero. Se estima que este proceso de empaque finalice el jueves 15.

Mientras que el TSE deberá concluir con la entrega de las tulas a las juntas cantonales el sábado 17.

Cada tula está lista en 45 segundos gracias a que en el empaque los funcionarios, que trabajan por turnos, laboran junto con bandas transportadoras de rodillos “que permiten un mayor control de calidad y agilidad para introducir el contenido”, detalla el TSE.

Las tulas de la democracia: ¿qué contiene cada una?

El Tribunal informó que cada tula pesa cerca de 14 kilogramos y que cada una contiene más de 30 materiales, entre ellos dos paquetes de papeletas: las blancas con las que se elegirá al presidente y vicepresidencias y las celestes para seleccionar diputados. Cada una contiene el número preciso de papeletas según la lista de electores de cada junta receptora de votos.

“Del mismo modo, se incorporan lapiceros para sus integrantes, un Padrón Registro que contiene las actas de apertura y cierre de la votación, hojas para anotar las incidencias y los nombres, número de cédula y fotografías de los electores enlistados en la respectiva JRV, urnas, lista de votantes para colocar de manera visible en la entrada del aula, cartelones con los nombres de las candidaturas legislativas y crayones anaranjados para que el elector emita su voto”, detalló el TSE.

Además, en el paquete se incluyen las directrices y normas para el funcionamiento de las juntas, sobres rotulados para depositar las papeletas, marchamos de seguridad y otros materiales como tijeras, bolsas de seguridad, cinta engomada, entre otros.

En las tulas también va material inclusivo para que las personas que requieran algún tipo de apoyo, lo tengan. Las ayudas técnicas incorporadas son: una lupa, plantilla antideslizante, plantilla electoral en Braille, guía para firma, cobertor de crayón, mampara accesible y fichas de comunicación para las personas sordas.

De ir en carros custodiados a la espalda de “protectores de nuestra libertad y democracia”

Todas las tulas cuentan con un chip de radiofrecuencia que permite su rastreo desde la salida del TSE hasta su retorno. Cada una será sellada con cierres de seguridad y serán trasladadas en vehículos que van custodiados por la Fuerza Pública y un funcionario del TSE.

Los carros en los que viajan las tulas son monitoreados por GPS (siglas en inglés de Sistema de Posicionamiento Global) para así verificar el recorrido, paradas y horas de llegada a su destino. Estos automotores, recalcó el órgano electoral, permanecen cerrados con candados y marchamos de seguridad para garantizar todos los mecanismos de custodia y de control cruzado que blindan el proceso electoral costarricense“.

Una vez que las tulas llegan a sus diferentes destinos, son entregadas a la junta cantonal en coordinación con el asesor electoral del TSE, después se trasladan al integrante responsable de cada junta. Es en este momento cuando los paquetes con el material electoral se empiezan a distribuir por tierra, mar y aire.

“Dentro del proceso de distribución se utilizarán helicópteros, vehículos de doble tracción, camiones y lanchas en las zonas costeras, indígenas y de difícil acceso”, detalló el TSE.

Una imagen común del proceso electoral es ver a personas cargando las tulas en sus espaldas hasta centros educativos a los que las personas llegan a votar, a esos vecinos, amigos o familiares, el Tribunal los llama “protectores de nuestra libertad y democracia”.

“Ese acto es símbolo de orgullo a nivel mundial de nuestro sistema democrático, que no descansa en manos de unos pocos, sino en la vigilancia y el compromiso de miles de ciudadanos que, con total transparencia, custodian la voluntad del pueblo costarricense”, indicó el TSE.

95 funcionarios del TSE participan en el empaquetado y acomodo del material electoral. Los trabajadores laboran en dos turnos. (JOHN DURAN/John Durán)

Cantones a los que llegarán primero las tulas

Este lunes 12, se distribuirá un 28% de las tulas, los encargados recorrerán tres rutas que incluyen: el cantón Central San José, Alajuelita, Escazú, Belén, Flores Santa Bárbara, Central Alajuela, Montes de Oca, Curridabat, La Unión, Central Cartago, Dota, entre otras circunscripciones, precisó el Tribunal.

El martes 13, las tulas llegarían a Palmares, San Ramón, Esparza, Central Puntarenas, Abangares, Bagaces, Liberia, Santa Cruz, entre otros.

Mientras que el miércoles 14 arribarán a Nicoya, Hojancha, Lepanto, Cañas, Tilarán, Upala, Pococí, Guácimo, Siquirres, Desamparados, Aserrí, Puriscal, Orotina, Garabito, entre otros cantones.

El jueves 15, las tulas se entregarán en el cantón central de Limón, Talamanca, Parrita, Quepos, Poás, Grecia, Zarcero, San Carlos, Pérez Zeledón, Buenos Aires y otros más.

Finalmente, el viernes 16 terminará la repartición con la llegada del material a Los Chiles, Sarapiquí, Corredores, Golfito, Osa, Tibás, Santo Domingo, Central Heredia, San Rafael, Goicoechea, Oreamuno y Turrialba.