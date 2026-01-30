Voto en el extranjero las elecciones 2026: estas son las características de los electores fuera de casa

Las tulas ya llegaron a diferentes países para el voto en el extranjero de las elecciones 2026, y los miembros de mesa ya comenzaron a juramentarse.

Un total de 67.270 costarricenses están inscritos para ejercer su voto en 49 consulados de 42 países este 1.° de febrero en las Elecciones 2026. Esta es la cuarta elección presidencial en donde el voto en el extranjero es posible.

Estas personas podrán escoger entre quienes aspiran para la presidencia y vicepresidencias. El voto para las diputaciones queda excluido, ya que los integrantes de la Asamblea Legislativa se eligen únicamente en territorio costarricense, bajo un sistema de representación provincial basado en el domicilio electoral de los votantes dentro del país.

Datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) indican que estos ticos en el extranjero representan el 1,8% del padrón nacional. Es un número que ha venido en crecimiento. Esto representa un 41,62% de incremento con respecto a los 47.500 costarricenses inscritos para votar fuera del país en las elecciones de 2022, y es un 282,22% más de las 17.500 inscritos en 2014, primera elección en la que esto fue posible.

En términos porcentuales, también se ha visto un aumento, en 2014 era el 0,5%, en 2022 el 1,3% del padrón.

Sin embargo, la cantidad de lugares para ejercer el voto bajó. En 2022 había 52 consulados autorizados, para este 2026 habrá 49. Alejandra Peraza Retana, jefa del Departamento de Programas Electorales del TSE, explicó que los centros de votación se coordinan directamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y las sedes se establecen en consulados oficiales, y este año hay tres menos.

¿Dónde están los votantes en el extranjero?

Aunque hay 42 países donde los ticos podrán ejercer el voto, estos no se distribuyen por igual. El 72% (48.454) lo hará en América del Norte. Estados Unidos es el país con más votantes, dos de cada tres personas inscritas fuera de Costa Rica votará allá (44.580). Incluso, el 25% (19.100) de todos los votantes ejercerá su derecho en el consulado de Nueva York.

Los diez países con más votantes están en América y Europa. Juntos representan el 88,79% del padrón en el extranjero.

En cambio, hay diez países que en total suman el 0,51% de los votantes. Juntos alcanzan 341 personas.

Los husos horarios también determinan las horas de apertura y cierre en relación con Costa Rica. En todo caso, es de 9 a. m. a 7 p. m. Esto hace que la primera junta receptora de votos, la de Canberra, Australia, abra a las 4 p. m. del sábado 31 de enero, hora de Costa Rica, y cerrará a las 2 a. m.

La última en abrir será la de Los Ángeles, Estados Unidos, que comenzará labores a las 11 a. m., hora de Costa Rica y cerrará a las 9 p. m.

La edad de los votantes no es igual en cada país

Aunque el peso de hombres y mujeres es muy similar entre los distintos países, no sucede lo mismo con la edad.

La edad promedio del votante en el extranjero es de 44,88 años, casi idéntica a la del votante en suelo nacional: 44,92. No obstante, a lo interno de los países sí cambia.

Hay siete países por encima de esa edad promedio, incluso en Cuba la edad promedio supera en más de seis años la media general.

Esto también está relacionado con la proporción de adultos mayores en cada país.

En general, el voto en el extranjero es más joven que el nacional, en otros países el 10,99% es adulto mayor, lo que contrasta 16,1% cuando se toma en cuenta la totalidad del padrón.

No obstante, hay países donde el porcentaje sube. En Cuba, el 21,21% del electorado costarricense tiene 65 años o más.

En cambio, hay otros países donde la edad promedio es menor y el voto del adulto en edad media tiene más peso. Pero hay sitios donde es todavía más joven: en 12 países la edad promedio ni siquiera llega a los 40 años.

La edad promedio más joven está en Corea del Sur y en Francia, donde se está por debajo de los 37 años.

Esto también influye en cuanto pesa el voto joven en cada país. En todo el padrón, el voto de los menores de 35 años constituye el 35,6%. En el extranjero, es el 29,79%.

Pero hay cinco países donde el porcentaje de personas entre los 18 y los 34 años es superior al 50%.

Abstencionismo en las votaciones en el extranjero

Hay otra característica que acompaña al electorado fuera del territorio costarricense: un abstencionismo mucho mayor.

En 2014, el abstencionismo fue de 31,8%, y en el extranjero fue de 86,1%.

En 2018, el 34,3% se abstuvo de ir a las urnas, en el extranjero el 84,9% lo hicieron.

En 2022, el 40,4% del padrón se abstuvo, y en el extranjero el 89,1% lo hizo.

El consulado de Londres, en Reino Unido, es de los que más voluntarios tiene trabajando para el voto en el extranjero estas elecciones 2026. (TSE/TSE)

Peraza comentó que para muchas de estas personas el voto es mucho más difícil, porque deben recorrer distancias que a veces implican viajes en avión o tren durante varias horas, así como incurrir en gastos por alimentación y hospedaje, lo que las aleja de las urnas.