Elecciones 2026: pareja tica será de las primeras en votar a 17 horas de Costa Rica

Por diferencia horaria, Canberra, Australia, es el primer lugar donde se abrirán las urnas. Allí, el voto se emitirá a las 4 p. m. de este sábado en Costa Rica

Por Fiorella Montoya
La pareja conformada por Amanda Aymerich y Luis Diego Elizondo viajará siete horas en total (ida y vuelta) desde Sídney hacia la capital australiana únicamente para ejercer su derecho al sufragio.
Amanda Aymerich y Luis Diego Elizondo viajarán siete horas en total (ida y vuelta) desde Sídney hacia la capital australiana, únicamente para ejercer su derecho al sufragio. (Cortesía/Cortesía)







