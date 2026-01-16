Influencer de Costa Rica que migró a España viajará 386 kilómetros para votar e invertirá este monto para hacerlo

Valeria Solano nunca ha votado en Costa Rica, esta será la segunda ocasión en que ejerce su derecho y será nuevamente en sueño español.

La periodista y creadora de contenido Valeria Solano habló desde España sobre una situación que viven muchos costarricenses en el mundo: ejercer su voto fuera de Costa Rica. Ella vive en la ciudad de Pamplona y debe recorrer 386 kilómetros para ejercer su derecho en Madrid.

Su video narrando su situación se hizo viral y no fue una queja; fue un mensaje para instar a los ticos a ejercer su derecho y compromiso con la democracia, así tuvieran que recorrer varias ciudades o simplemente dar la vuelta para votar en la escuela que queda cerca de su casa.

Valeria forma parte de los 67.270 costarricenses empadronados en los diferentes rincones del mundo, unidos por una misma bandera.

En el video, ella cuenta la cantidad de kilómetros que recorrerá y demuestra que votar no es gratuito para algunos nacionales, ya que además desglosó cuánto dinero gastará para poder llegar a su centro de votación.

“A veces hay temas de los que no hablamos. Yo recuerdo que en mis elecciones pasadas tuvimos un abstencionismo histórico (más del 40%) y a uno le duele ver que la gente no salga a votar”, comentó en entrevista con La Nación.

“Uno va a la embajada, escucha las historias de las personas de cómo llegaron ahí y se da cuenta de que la gente se está esforzando un montón, están sacando un montón de horas y recorren un montón de kilómetros”, agregó.

Debido a su trabajo, Valeria tiene seis años de vivir en suelo europeo, sin olvidar nunca el país en el que viven sus padres, abuelos y amigos; por ello utiliza su plataforma para dar a conocer lo que vivirá en la venidera jornada electoral.

Para poder llegar a su centro de votación, Valeria deberá viajar desde el 31 de enero. Saldrá de su casa el sábado por la mañana en tren, ya que vive casi en la frontera con Francia. Llegará por la tarde noche a un hotel en Madrid y, al día siguiente, votará y regresará a su lugar de residencia.

El dinero que invertirá en esta aventura democrática es de €320, unos $372. Esta cifra se desglosa de la siguiente manera: €180 de trenes, otros €80 en hospedaje y aproximadamente €60 en comida. Esto en moneda nacional terminaría siendo unos ¢185.000.

Una vez en Madrid, varios ticos de diferentes partes del mundo, cuyo centro de votación también está en esa ciudad, se reunirán para compartir experiencias y reafirmar su deseo de apoyar la patria a la distancia.

Entre las historias que Valeria Solano dio a conocer está la de un grupo de ticos que viven en Francia; ellos le contaron que abren las puertas de sus casas para hospedar a los costarricenses que lo necesiten el día de las elecciones. (Cortesía LN/Cortesía LN)

Historias que tocan el corazón

Valeria Solano no esperaba la repercusión que su video, refiriéndose a todo lo que tendrá que hacer para votar, tuvo en redes: alcanzó más de 35.000 vistas y decenas de mensajes de costarricenses que contaron su historia.

“Tengo la suerte de tener una plataforma que, aunque no es muy grande, llega a las personas adecuadas y eso realmente eso me motivó. De cara a que están empezando los debates y que todavía hay personas que no tienen muy claro si quieren ir a votar, yo me dije: ‘Vamos a hacer este video y a ver qué pasa’”, explicó.

Además, Solano afirmó que no esperaba recibir tanta interacción y los mensajes que le enviaron de vuelta: “Agradezco muchísimo que me cuenten sus historias, porque al final yo conozco la mía y la de algunos conocidos; pero, de pronto, conocí personas que me decían que de Irlanda tenían que viajar a Londres y más historias. A mí me parece hermoso poder visibilizar estas cosas y que los ticos se den cuenta”, explicó.

La comunicadora hizo un segundo video con las decenas de comentarios que recibió, ya que muchas de las historias la impactaron personalmente. Le gustó tanto que compartió en un clip que fue el doble de viral, con casi 100.000 reproducciones.

Entre las historias de los costarricenses, Solano destacó varios ejemplos que recibió y que fueron impulsados por una misma causa: el amor a su país.

Entre los mensajes recibidos destaca el siguiente: “Yo vivo en Estados Unidos y no pude empadronarme a tiempo, viajaré a Costa Rica porque mi tranquilidad es necesaria”.

Otra mujer explicó que viajará de Fukuoka a Tokio, Japón; esta distancia es de 1.089 km. Ella tuvo que sacar vacaciones; entre pasajes y hospedajes gastará unos ¢95.000 sin incluir la comida.

Otra tica en España también recorrerá 800 km y otros ticos residentes en Irlanda tendrán que viajar hasta Londres para votar.

“Esto no es un tema de plata, es un civismo que rompe las barreras de tiempo y espacio por la responsabilidad que tenemos con el país. Ojalá todos en Costa Rica sintiéramos eso”, dijo en el video.

Solano afirmó que el objetivo del clip es dar a conocer que “hay personas alrededor de todo el mundo haciendo un esfuerzo importante para ejercer el sufragio” y reiteró que si hay segunda ronda lo volverán a hacer.

*Si usted vota en el extranjero y desea dar a conocer su historia, escribanos al correo: viva@nacion.com