Presidenta del TSE sobre frío ambiente electoral: Los partidos políticos son los responsables de encantar a los votantes

Eugenia Zamora, presidenta del TSE, recordó el rol prioritario que tienen los partidos políticos para llevar a los votantes a las urnas.

Ante el frío ambiente electoral que se percibe en las calles a pocos días de los comicios del próximo 1.º de febrero, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora, afirmó que corresponde a los partidos políticos asumir la responsabilidad de motivar a la ciudadanía y convencerla de participar en el proceso democrático.

En respuesta a una consulta de La Nación, Zamora recordó que, en Costa Rica, los partidos tienen un mandato constitucional que les otorga el monopolio de la participación política, lo que implica que la ciudadanía solo puede aspirar a cargos de elección popular a través de estas agrupaciones, dado que el sistema no contempla candidaturas independientes.

Presidenta del TSE se refiere al clima ambiente electoral

En ese contexto, señaló que es durante la campaña electoral cuando los partidos deben “encantar a los votantes” y demostrar que sus propuestas y candidaturas son las más idóneas para conducir el próximo gobierno.

La magistrada también destacó que el TSE cumple un rol complementario en la promoción del sufragio. Explicó que, desde 2009, el actual Código Electoral asignó al Tribunal nuevas funciones mediante la creación del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), encargado de la capacitación permanente de los partidos políticos y de la formación ciudadana en valores republicanos y democráticos.

Como parte de ese esfuerzo, mencionó programas como Votante Informado, que brindan herramientas para que la población conozca las propuestas y las candidaturas, como una contribución institucional al ejercicio del derecho al voto.

El TSE está en los preparativos finales para la celebración de los comicios, el pŕoximo 1.º de febrero. (TSE/Cortesía)

No obstante, Zamora subrayó que el abstencionismo es un tema medular del proceso electoral y que su abordaje no puede recaer únicamente en el TSE. “Ese llamado no es solo del Tribunal”, recalcó, al insistir en que se trata de una responsabilidad prioritaria de los partidos políticos.

Añadió que a la promoción del voto también se han sumado diversos sectores de la sociedad, entre ellos colegios profesionales, sindicatos, universidades y medios de comunicación, que han acompañado el llamado a la participación ciudadana.