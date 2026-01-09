Política

Presidenta del TSE sobre frío ambiente electoral: Los partidos políticos son los responsables de encantar a los votantes

La magistrada Eugenia Zamora afirmó que el TSE garantiza el proceso electoral, pero que la motivación del electorado recae en la oferta política de los partidos

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
19/08/2024, San José, Tribunal Supremo de Elecciones, retratos de la presidenta del TSE Eugenia María Zamora Chavarría.
Eugenia Zamora, presidenta del TSE, recordó el rol prioritario que tienen los partidos políticos para llevar a los votantes a las urnas. (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026TSEAbstencionismoEugenia Zamora
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.