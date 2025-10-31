Pilar Cisneros impulsa reforma constitucional para pemitir candidaturas presidenciales sin partido político

La jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, anunció este jueves una reforma a la Constitución Política con la que busca permitir que se puedan presentar candidaturas presidenciales y diputadiles sin partido político.

Se trata de modificaciones en los artículos 95, 96, 98, 102 y 124 de la Constitución Política, para introducir la posibilidad de que “grupos electorales independientes” y “candidaturas individuales” puedan postularse a las elecciones nacionales, para pelear por la presidencia de la República y por diputaciones.

Primero, se plantea reformar el numeral 98 para establecer que los ciudadanos pueden agruparse no solo en partidos políticos, sino también en grupos electorales independientes o postularse individualmente, y cumplir con las normas hoy reservadas solo a los partidos, como la libertad de organización interna y el respeto a la democracia dentro de su estructura.

En el 95, se incluye que las mismas garantías para la regulación del sufragio se aplicarán tanto para las candidaturas individuales y grupos electorales independientes como para los partidos políticos.

En el numeral 96 de la Constitución, Cisneros pretende introducir los grupos independientes y las candidaturas individuales apartidarias dentro del derecho de acceso al financiamiento electoral del Estado y en todos los párrafos en los que hoy solo se establecen los derechos vía “partidos políticos”.

Debido a que se introduce la posibilidad de pelear por una curul desde una candidatura independiente, en el artículo 124 se elimina la referencia a partidos políticos en la que se establece la manera de conformar las comisiones dictaminadoras de la Asamblea Legislativa.

“Hay que leer los tiempos de la democracia costarricense. En todas las encuestas, consistentemente, cada vez hay menos costarricenses que dicen pertenecer a un partido político o que quieren pertenecer a un partido”, sostuvo.

Cisneros mencionó que, en la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica, el 80% de los encuestados dijo que no tiene ni quiere partido político.

“¿Por qué vamos a exigirles a nuestros candidatos tener un partido político?“, agregó.

La diputada dijo que, de 238 países en el mundo, solo 21 no tienen o no aceptan candidaturas independientes.

La jefa chavista citó una sentencia de la Sala Constitucional en la que los magistrados habrían señalado que la Asamblea Legislativa puede determinar los mecanismos de acceso a cargos públicos, no solo vía partidos políticos, sino también por medio de grupos independientes y de candidaturas individuales.

“Lo que quiero dejar bien claro es que no se restringen los derechos de los ciudadanos, sino que se están ampliando”, indicó.

La jefa oficialista citó que “el país que tiene más experiencia en esto y que le ha ido muy bien es Colombia”. Cisneros recordó que el expresidente Álvaro Uribe, que pertenecía al Partido Liberal, rompió y se lanzó solo y ganó la presidencia.

La propuesta de la jefa chavista se presentó el último día en que podía hacerlo, con la firma de los ocho oficialistas, más Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y el independiente Gilberth Jiménez.