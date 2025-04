Oficialismo mantiene firme a Pilar Cisneros: cuatro años al frente sin rotación

La bancada del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD) será la única fracción del período 2022-2026 que no experimentará cambios en su liderazgo. La agrupación decidió que Pilar Cisneros mantenga control de las riendas hasta que concluya el mandato de la actual Asamblea Legislativa.

Cisneros es la única jefa de fracción en repetir los cuatro años consecutivos. Los otros bloques han rotado el liderazgo al menos en dos ocasiones.

La vocera fue reelecta con el voto de ocho legisladores. La única en oponerse a su continuidad en el cargo fue Luz Mary Alpízar, quien, a pesar de ser presidenta del partido, se mantiene distante de la línea de gobierno establecida por Cisneros.

Si bien el oficialismo se ha opuesto a que Rodrigo Arias, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), repita por cuarto año como presidente de la Asamblea Legislativa, Cisneros negó que haya contradicción en su decisión de continuar al frente de la fracción y rechazar la permanencia del verdiblanco en la presidencia del Parlamento.

“¿Ha tenido un buen desempeño Rodrigo Arias Sánchez y he tenido un buen desempeño yo? Bueno, los compañeros juzgan que sí, que he tenido un buen desempeño, que he hecho un buen trabajo y por lo tanto, merezco quedarme.

“La gran mayoría de los diputados considera que Rodrigo Arias Sánchez no ha tenido un buen desempeño y por lo tanto no debería quedarse”, agregó Cisneros.

Arias es el candidato a vencer en la elección del Directorio de la Asamblea Legislativa, el próximo 1.° de mayo. Cualquier diputado requiere de al menos 29 votos para dejarse el puesto.

Si bien las conversaciones todavía están en curso, el verdiblanco tiene amarrados 17 votos de su bancada. Además, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) acordó negociar en favor de la candidatura de Arias a cambio de dos puestos en la cúpula del Congreso.

Igualmente, el liberacionista cuenta con el apoyo de algunas de las diputadas independientes y mantiene diálogos con el Partido Liberal Progresista (PLP). Mientras que sus contrincantes, Rosalía Brown, del Partido Nueva República (PNR) y Manuel Morales, del PPSD, no han logrado consolidar apoyos para la primera votación más allá de sus propias bancadas.

Rotación de jefaturas

Las fracciones del Frente Amplio (FA) y de la Unidad son las que más han rotado la jefatura de fracción.

En el caso de los frenteamplistas, el cargo lo han desempeñado los diputados Jonathan Acuña, Sofía Guillén y Antonio Ortega, mientras que Rocío Alfaro asumirá a partir de mayo.

Los socialcristianos, por su parte, han tenido al frente a Daniela Rojas, Alejandro Pacheco y María Marta Carballo. Está pendiente que anuncien a la persona que coordinará el trabajo de la fracción en el último año.

En el PLN, la jefatura la asumió Kattia Rivera, al inicio del periodo, y ha permanecido bajo el control de Óscar Izquierdo, en los tres años posteriores.

De forma similar, Nueva República ha tenido a David Sibaja, durante un año, y Fabricio Alvarado para los restantes.

El PLP tuvo a Eliécer Feinzaig en dos legislaturas y a Luis Diego Vargas en una, está pendiente el anunció de quién desempeñará el puesto a partir de mayo.