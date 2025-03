Rodrigo Chaves impone una condición a diputados para designar ministro de la Presidencia

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, les puso una condición a los diputados para llanar la plaza de ministro de la Presidencia, desde finales de enero. La exigencia es que no reeligan a Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa.

Chaves afirmó este miércoles que designar a un ministro de la Presidencia sería un desperdicio de dinero mientras Arias continúe al frente del Congreso.

El liberacionista ya negocia con distintas bancadas para asegurar el apoyo necesario que le permita reelegirse por cuarto período consecutivo.

Si bien Rodrigo Chaves dijo que esperará a que tome posesión el nuevo Directorio legislativo, el pŕoximo 1.º de mayo, adelantó: “Mientras Arias Sánchez esté ahí, deshonrando ese cargo, yo no voy a poner a nadie. ¿Para qué? Llevarle serenatas a una persona que no puede o no quiere escuchar, eso es botar la plata de los ticos”.

El mandatario dijo que el legislador del Partido Liberación Nacional (PLN) le mintió a él, a las exministras de la Presidencia Natalia Díaz y Laura Fernández, así como a la jefa de fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros. Además, dijo que el líder parlamentario falta a la verdad sobre la situación económica y respecto a las causas de la criminalidad que azota al país.

“A mí me queda clarísimo que poner un ministro para ir a dialogar con Rodrigo Arias Sánchez, como presidente del Congreso, es un desperdicio de recursos y de tiempo”, señaló desde la Casa Presidencial ante consultas de los medios de comunicación.

Chaves también dijo que no le tiene miedo al presidente legislativo, en respuesta a unas declaraciones brindadas por Arias el pasado lunes, tras una reunión con la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

“¿Miedo? No. ¿Tristeza? Sí. ¿Vergüenza ajena? Muchísima”, externó el presidente de la República.

La semana anterior, Chaves aseguró que pediría a sus diputados apoyar a cualquier otro diputado que se postule a la presidencia del Congreso, incluso del Partido Liberación Nacional (PLN), con la intención de impedir la reelección de Rodrigo Arias en ese cargo.

Consultado el 11 de marzo respecto a los ataques que le lanzó Chaves, Rodrigo Arias manifestó que habría que preguntarle al mandatario por qué le preocupa la posibilidad de que él se mantenga al frente de la Asamblea Legislativa.

“Habría que preguntarle por qué se preocupa tanto de que yo me quede. ¿Qué teme? ¿Qué no le gusta de que yo me quede aquí?”, respondió Arias.

El Ministerio de la Presidencia se mantiene vacante desde que Laura Fernández renunció al cargo el pasado 30 de enero. Su salida, y la de otros tres ministros y un presidente ejecutivo, fue anunciada un día antes que venciera el plazo establecido en la Constitución Política para que los jerarcas interesados en aspirar a la Presidencia o una de las vicepresidencias de la República presenten su dimisión.

El cargo de ministro de la Presidencia es de particular relevancia dentro del entramado gubernamental, ya que es la figura que sirve de enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este jerarca es responsable de las negociaciones y el diálogo directo con las bancadas, de tal forma que las prioridades de los distintos gobiernos de turno puedan avanzar sin problema.

