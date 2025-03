Rodrigo Arias tiene competencia: un diputado del PLN quiere disputarle la presidencia legislativa

A pesar de que Rodrigo Arias Sánchez tiene la intención de continuar como presidente de la Asamblea Legislativa y espera contar con el apoyo de sus compañeros de Liberación Nacional (PLN), otro diputado verdiblanco quiere disputarle el cargo al jerarca parlamentario.

Se trata del actual jefe de la fracción liberacionista, el legislador Óscar Izquierdo, quien ya había adelantado su intención en declaraciones al medio electrónico El Observador, días atrás, y quien ya se sentó a conversar con Arias para poner las cosas sobre la mesa.

“Es un tema que he venido analizando. Algunos compañeros de la fracción se me han acercado para decirme que debería presentar mi nombre. Esto inició desde el momento en que don Rodrigo decía que él no iba a aspirar y de ahí algunos compañeros me han venido hablando. Ahora don Rodrigo, al parecer, cambió de criterio y va a aspirar, pero igual estoy valorando seriamente la posibilidad de presentar mi nombre”, dijo Izquierdo.

El jefe del PLN aseguró que, durante los dos años en que ha ejercido el cargo de jefe de fracción de Liberación, ha demostrado que sabe tender puentes para sacar adelante los proyectos de ley de todas las fracciones, por encima de las diferencias partidarias.

Izquierdo aseguró que él ha trabajado por darles respuestas a los costarricenses, pero también se declaró abanderado del PLN.

“He demostrado que, buscando el diálogo, las cosas caminan. Este último año, hay que hacer un esfuerzo para que la Asamblea camine como corresponda”, puntualizó el jefe verdiblanco.

Por su parte, Rodrigo Arias llegó este lunes a conversar con la Unidad Social Cristiana (PUSC) sobre su eventual apoyo para que él se reelija, Óscar Izquierdo agregó que se han acercado personas de varias fracciones, pero no se ha concretado nada.

Respecto a la intención de Izquierdo, Rodrigo Arias comentó que el jefe del PLN tiene todo el derecho de aspirar a cualquier puesto, incluso a la presidencia legislativa.

En el almuerzo que compartieron tres semanas atrás, Arias le confirmó a Izquierdo que él había tomado la decisión de pelear por su reelección y le dio las razones por las cuales pensaba hacerlo.

“Yo seguiré adelante y probablemente tomaré una decisión oficial ya a finales de marzo, además de que nosotros, como fracción de un partido que está en un proceso de convención, tenemos que esperar que concluya esa convención del 6 de abril (en que se elige el candidato presidencial), para posteriormente escuchar el criterio del candidato”, indicó Arias.