Directorio legislativo en vivo: Partido de Gobierno no votará por Rodrigo Arias

La eucaristía del Día del Trabajador comenzó a las 8:10 a. m. en la catedral metropolitana con un llamado a reflexionar por las personas sin trabajo, por los trabajadores en pobreza y por el trabajo agrícola.

En su homilía, el arzobispo de San José, José Rafael Quirós Quirós, señaló la importancia de un salario digno y justo. Añadió que el crecimiento económico desgraciadamente no alcanza para todas las personas.

También pidió el fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la buena formación de profesionales y de especialistas para acortar las listas de espera para que puedan dar la atención necesaria a todos.

José Rafael Quirós, arzobispo de San José, abogó por salarios justos para los trabajadores. (Jose Cordero)

8:05 a. m. Diputado Oscar Izquierdo pide no manosear figura del referendo Copiado!

El diputado liberacionista Oscar Izquierdo, en los minutos previos a la elección del Directorio legislativo, pidió no manosear la figura del referendo, porque no se puede convocar uno con cinco, seis o siete temas.

“Tenemos que asumir la seriedad, espero que el presidente de la República asuma su posición de estadista, dijo Izquierdo, y apuntó que la intención de Rodrigo Chaves sería pasarle por encima a la Asamblea. La institucionalidad se respeta y aquí se han dicho cosas que “ayúdeme a decir. (...)} Esto no es una fábrica de leyes”, declaró.

“Este no ha sido un proceso fácil, es natural que haya un desgaste de dos años, pero además hemos tenido que enfrentar los embates de la Presidencia de la República contra Liberación Nacional, en las últimas horas”, agregó.

Según su opinión, ”la defensa de la institucionalidad consolidó la candidatura de Rodrigo Arias, porque la gran mayoría de los legisladores tienen claro eso. Podríamos acercar a otras fracciones, en los próximos días, que no han estado cercan en este proceso”, declaró el jefe de la fracción verdiblanca.

Óscar Izquierdo, jefe de fracción de Liberación Nacional. (Rafael Pacheco)

7:55 a. m. Trascienden aspirantes a prosecretarías del Directorio legislativo Copiado!

Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático aspira a la primera prosecretaría del Directorio Legislativo, mientras que Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional, se mantendría en la segunda prosecretaría.

A esta hora de la mañana, las fracciones permanecen en los desayunos previos a la elección de este 1.° de Mayo. Los diputados del Frente Amplio son los menos madrugadores, pues convocaron hasta las 8 a. m.

7:45 a. m. Diputados de Progreso Social Democrático no apoyarán a Rodrigo Arias Copiado!

El lunes anterior, Rodrigo Arias Sánchez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), logró amarrar los votos necesarios para mantenerse como presidente del Directorio legislativo por tercer año consecutivo. Si las negociaciones no variaron en las últimas horas, el verdiblanco tendrá 36 votos, siete más que los necesarios para reelegirse.

A esta hora de la mañana, los diputados participan en los desayunos de fracción y en las últimas reuniones para afinar discursos y ensayar protocolos. Pilar Cisneros, del Partido oficialista Progreso Social Democrático dice que, hasta ahora, la decisión de la bancada oficialista es no votar por Rodrigo Arias para la presidencia legislativa. “De ahí en adelante, veremos cuáles otros diputados se postulan”, declaró.

Añadió que las razones para no votar por Arias son “obvias”. “Él no quiere nuestros votos y, por ende, no cuenta con nosotros”.