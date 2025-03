Chaves apoyaría a cualquiera menos a Rodrigo Arias; él le responde: ‘¿Cuál es el miedo?’

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, respondió al mandatario Rodrigo Chaves los ataques que este último le lanzó el miércoles pasado, por su intención de reelegirse como jerarca del Congreso.

El mandatario aseguró, en la Casa Presidencial, que pediría a sus diputados apoyar a cualquier otro diputado que se postule a la presidencia del Congreso, incluso del Partido Liberación Nacional (PLN), con la intención de impedir la reelección de Rodrigo Arias en ese cargo.

Arias le responde a Chaves: 'Lo veo muy preocupado de que yo siga, ¿qué teme?'

Incluso, Chaves aseguró que no le importaría ver al mando del Poder Legislativo a la liberacionista Dinorah Barquero, legisladora a la que constantemente ataca y de la que se burla en sus conferencias, o a Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), a quien también dirigió palabras de burla ese día.

“Si apareciera un o una liberacionista que desafíe a Rodrigo Arias, por los votos de esa fraccion, yo le diría a doña Pilar (Cisneros), como jefa de fracción, dele los votos. (...) Cualquiera menos Rodrigo Arias Sánchez, porque sería escupirle en la cara a la conciencia nacional reelegir a ese diputado para presidir el primer poder de la República”, dijo el presidente.

Precisamente, en los últimos dias, le apareció competencia a Arias dentro de su propia tienda, pues es precisamente el jefe del PLN, Óscar Izquierdo, el que está levantando la mano para aspirar a la presidencia del Congreso.

Chaves también alegó que cualquier partido debería pensar muy bien en los efectos para sus intenciones electorales, de cara a los comicios nacionales de febrero próximo, si apoya la reelección de Arias como jerarca parlamentario.

Rodrigo Arias: ‘¿Por qué se preocupa, qué teme?’

Consultado respecto a los ataques que le lanzó Chaves, Rodrigo Arias aseguró que habría que preguntarle al mandatario, por qué le preocupa la posibilidad de que él se mantenga al frente de la Asamblea Legislativa.

“Habría que preguntarle por qué se preocupa tanto de que yo me quede. ¿Qué teme? ¿Qué no le gusta de que yo me quede aquí?”, respondió Arias.

Esta respuesta la dio el actual presidente legislativo el lunes, minutos después de concluir una reunión con la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fracción que lo invitó para conocer sus aspiraciones a la tercera reelección. El PUSC ha sido determinante para que Arias haya estado a la cabeza del Directorio ya por tres legislaturas.

Al lado de Arias, la jefa del PUSC, María Marta Carballo, escuchó la respuesta del liberacionista al presidente de la República, luego de enfatizar que la Unidad mantiene interés de seguir en el Directorio legislativo.

Consultada sobre la posición de Chaves y la respuesta de Arias, la jefa oficialista, Pilar Cisneros, refutó que haya ningún miedo a que Arias siga, sino que se trata de repudio a su gestión.

“¿Miedo a qué? ¿A una pésima gestión como presidente del Directorio? Rodrigo Arias no tiene excusa, ni nada nuevo que dar. Ya vimos lo que puede ofrecer por tres años consecutivos: un descontrol del plenario, abusos en el otorgamiento del tiempo ‘por el orden’, parcialidad en contra de la fracción oficialista (en especial contra mí, como jefa de fracción), lentitud en la tramitación de los proyectos y el deshonor de presidir el congreso peor calificado de la historia”, reclamó Cisneros.

La vocera del partido de gobierno aseguró primero que hay más eficiencia en el plenario cuando lo presiden la vicepresidenta, Rosalía Brown, de Nueva República, o bien el primer secretario, Carlos Felipe García, de la Unidad.

Además, Cisneros consideró que Arias no tiene méritos para pedir el voto una vez más y dudó que sea capaz de hacer algo mejor o diferente. “Y por eso no lo apoyaremos”, acotó.

Sobre la posibilidad de apoyar la aspiración de Izquierdo, la jefa del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aseguró que no descartan nada. “Pero antes de tomar nuestra decisión, hay que ver la oferta completa sobre el tablero. Y aún no la veo”, comentó.