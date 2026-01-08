Política

“Sin tu voto no hay ‘pura vida’”: Lanzan campaña contra el abstencionismo. Vea las vallas

Mensajes en vallas y centros comerciales invitan a costarricenses a salir a las urnas el 1.° de febrero

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Valla
Mensajes ya están disponibles en vallas y pantallas ubicadas en varias zonas del país. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026CampañaAbstencionismo
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.