“Sin tu voto no hay ‘pura vida’”: Lanzan campaña contra el abstencionismo. Vea las vallas

Mensajes ya están disponibles en vallas y pantallas ubicadas en varias zonas del país.

Las empresa de publicidad JC Decaux IMC lanzó una campaña nacional que busca incentivar el voto este 1.° de febrero, como una forma de acercar a la ciudadanía a una mayor participación democrática.

La firma indicó que la premisa de esta iniciativa recae en que el mayor riesgo para la democracia representativa no es la pluralidad política, sino el abstencionismo.

“Cuando las personas no participan, se debilita la representación y la capacidad colectiva de incidir en el futuro del país”, añade el comunicado con el que lanzan la campaña que ya es visible en vallas y otros medios urbanos de comunicación.

De acuerdo con la firma, lo que se busca es que a través de mensajes breves y muy directos, se logre empatizar con los votantes para incentivar una mayor participación.

Empresa lanza campaña con fuerte mensaje para elecciones

La campaña incluye 30 pantallas digitales, 70 mupis digitales, así como vallas en gran formato y presencia en centros comerciales.

Los mensajes incluyen frases como “Nuestra democracia vale la pena”, “Sin tu voto no hay pura vida”, “Dejate de habladas, salí a votar” y “Mucho ring ring y nada de helados”, acompañados de imágenes de lugares turísticos o representativos del país como el volcán Arenal o la rotonda de la Bandera.

La empresa además destacó que se trata de una iniciativa “apartidista” y no promueve ideologías ni candidaturas.