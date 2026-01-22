En buseta, nueve costarricenses en España harán un ‘road trip’ para emitir su voto: viajarán 620 Km

El pódcast 'Vermutico' es un proyecto de comunicación desarrollado por Daniela Guzmán y Obryan Poyser, dos costarricenses que residen en Barcelona desde hace más de una década.

Decenas de costarricenses alrededor del mundo, en una lección de civismo y amor por la patria, no escatiman viajar cientos de kilómetros para emitir su derecho al voto; incluso, si para hacerlo deben invertir considerables cantidades de dinero.

Otros ticos más osados hasta se atreven a subir el nivel: no solo hacen todo tipo de sacrificios para depositar el voto, sino que buscan fomentarlo a través de las redes sociales o por cualquier otro medio.

Daniela Guzmán y Obryan Poyser, son dos amigos muy conscientes de la importancia del sufragio. Desde el 2023, ambos desarrollan el pódcast Vermutico, donde hablan de las historias de costarricenses en España, país donde viven hace más de una década.

Por sus micrófonos han pasado desde la cineasta Antonella Sudassasi hasta el músico nacional Andrés Fofo Madrigal, conocido por su tiempo en el grupo musical Los Ajenos.

Se trata de un proyecto muy activo que en el 2025, motivado por el ambiente electoral en Costa Rica, incluyó en su agenda el importante tema. “La política siempre fue parte de mi casa, mi papá siempre ha tenido conciencia social y me acuerdo de pequeña escuchar entrevistas. Obryan es economista y, por ver la situación del país, sabemos que está inseguro y que pasan los años y va peor”, comentó Guzmán, quien es oriunda de Cartago.

“Estamos muy preocupados por el futuro de nuestro país, pues siempre queremos tener una casa donde retornar”, agregó.

A raíz de ese sentir nació una iniciativa muy singular, que busca unir a los costarricenses para viajar juntos a ejercer el voto. La idea, elaborada con el apoyo de la Asociación de Ticos en Barcelona (Ticocat), se hará concreta en un road trip de 620 kilómetros en buseta, que se traduce en unas seis horas en carretera rumbo a Madrid, donde se encuentra la embajada de Costa Rica.

“En Barcelona los costarricenses somos una comunidad organizada con registro oficial y, como comunidad, surgió la duda de ¿y si vamos juntos? Entonces nació la iniciativa”, dijo Daniela, quien afirmó que viajarán nueve costarricenses en la buseta.

Este grupo de ticos hará un gran esfuerzo no solo en tiempo, sino también recursos, pues los gastos de este viaje se dividen de la siguiente manera: €60 en el trayecto de la buseta, unos €60 en comida y aproximadamente €30 en el hostel donde se quedarán a dormir. Aproximadamente, se gastarán el equivalente a ¢85.000.

La buseta, sin duda, irá impulsada por almas tica que desde pequeños transpiran libertad, emoción y valor patriótico.

Pero la fiesta no para en cuatro ruedas, una vez en Madrid se encontrarán con más costarricenses para una fiesta electoral en ese país, en la que habrá incluso conciertos, entre ellos uno con Fofo Madrigal, y un compartir de anécdotas, risas y aventuras.

Como ellos, 2.688 costarricenses están empadronados en España, mientras que en todo el mundo votarán un total de 67.270 ticos que, este 1.º de febrero, llevarán con honor y orgullo la bandera de la democracia y del país que siempre será su hogar.

Entrevistas con los candidatos

Previo al esperado viaje, en el pódcast Vermutico, Daniela Guzmán y Obryan Poyser, entrevistaron en conjunto a Claudia Dobles, Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo y Ariel Robles. Los cuantro candidatos presentaron sus propuestas y dieron su visión de país a los ticos que emigraron. Laura Fernández, de Pueblo Soberano, y Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista no les dieron respuesta.

Cuando analizaron su voto, tanto Guzmán como Poyser encontraron un vacío en cuanto a propuestas de los candidatos en relación con la política exterior, tema que les interesa en gran medida.

“Aunque vivamos fuera del país, siempre queremos lo mejor para Costa Rica, por eso salimos a votar. Hay políticas que nos interesan, por ejemplo, que el Ministerio de Relaciones Exteriores mejore, porque necesitamos más consulados, y que se sepa que también tenemos problemáticas como costarricenses fuera del país”, explicó.

La movilización y el análisis de propuestas surgieron del pódcast 'Vermutico', desarrollado por los costarricenses Daniela Guzmán y Obryan Poyser. (Cortesía LN /Cortesía LN)

Además, Guzmán afirmó que, gracias a su tiempo viviendo fuera de Costa Rica, ha conocido personas de todo el mundo que la han alertado sobre las amenazas que se ciernen sobre la democracia y el porqué hay que defenderla.

“Como costarricenses hemos sido privilegiados, conocemos venezolanos y nicaragüenses que han migrado por la situación política en su país y no queremos que en Costa Rica pase eso”, dijo Daniela, quien se marchó al extranjero para estudiar, pero en el camino encontró el amor, se casó y es madre de dos niños.

El anterior detalle, sobre todo, hizo que Guzmán y Poyser utilizaran sus talentos en pro del voto en el extranjero, uniendo a sus compatriotas en un inolvidable road trip democrático.