Viva

En buseta, nueve costarricenses en España harán un ‘road trip’ para emitir su voto: viajarán 620 Km

Un pódcast, dirigido por los ticos Daniela Guzmán y Obryan Poyser, promovió un viaje en cuatro ruedas para compartir la alegría y el deber de la fiesta electoral tica

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
El pódcast 'Vermutico' es un proyecto de comunicación desarrollado por Daniela Guzmán y Obryan Poyser, dos costarricenses que residen en Barcelona desde hace más de una década.
El pódcast 'Vermutico' es un proyecto de comunicación desarrollado por Daniela Guzmán y Obryan Poyser, dos costarricenses que residen en Barcelona desde hace más de una década. (Cortesía LN /Cortesía LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Eleccionees 2026
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.