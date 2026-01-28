Músicos de Costa Rica levantan su voz por tema crucial para el país: esto es lo que dijeron

Músicos costarricenses hicieron un fuerte llamado a votar mediante un video difundido en las redes de 'La Nación'.

Músicos costarricenses se unieron en una sola voz previo a las elecciones presidenciales de este domingo 1.º de febrero. Los artistas lanzaron un emotivo mensaje donde destacan que votar es la forma más profunda de demostrar amor por el futuro de la Patria.

Rostros conocidos forman parte de esta campaña distribuida en redes sociales de La Nación, la cual busca impulsar la participación ciudadana. Entre los participantes se encuentran el músico Jaime Gamboa, la violinista Rebeca Medrano, el productor Alejandro Castro, el cantante Luisga de Los Ajenos y el reconocido compositor Carlos Guzmán.

El mensaje transmite un sentimiento cargado de patriotismo. “Costa Rica es nuestra patria querida. Existen muchas formas de demostrarle nuestro amor: trabajando, cantando, creando o celebrando. Pero hay una forma especial en la que todas y todos podemos participar por igual y decidir su futuro”, afirman los artistas, quienes aparecen en el video compartiendo frases hasta completar la proclama.

“Sí queremos un país democrático y libre por siempre. Sí creemos en un futuro mejor y sí apostamos por instituciones fuertes al servicio del pueblo. Por eso hoy, un grupo de músicos, amigos y artistas de diversos sectores decidimos unir nuestras voces para vivir esta fiesta democrática de forma pacífica”, continúa el mensaje.

La producción finaliza con un llamado a la felicidad y la unión en las calles. “Vivamos esta manifestación de la voluntad popular con alegría, respeto, participación y, sobre todo, con la paz que caracteriza al ser costarricense”, expresan los músicos.

El emotivo clip cierra con una invitación directa: “Este 1.º de febrero no vayas a votar porque alguien te lo pide, sino porque querés demostrar algo profundo y verdadero. Que en tu pecho late un corazón blanco, azul y rojo, un corazón lleno de amor por Costa Rica. En estas elecciones, decile que sí a tu patria”.