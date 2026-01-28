Viva

Músicos de Costa Rica levantan su voz por tema crucial para el país: esto es lo que dijeron

Músicos de diversos géneros unieron sus voces para incentivar la participación ciudadana en las elecciones presidenciales de este domingo 1°. de febrero

Por Fiorella Montoya
Músicos costarricenses hicieron un fuerte llamado a votar mediante un video difundido en las redes de 'La Nación'.
Músicos costarricenses hicieron un fuerte llamado a votar mediante un video difundido en las redes de 'La Nación'. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







Elecciones 2026
