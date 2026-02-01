Claudia Dobles asegura que ha recibido denuncias de tortuguismo en centros de votación

La candidata presidencial por la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles Camargo, asegura que su campaña ha recibido denuncias de tortuguismo en centros de votación durante las elecciones de este domingo 1.° de febrero.

En entrevista con La Nación la tarde de esta jornada, el politógo Constantino Urcuyo le consultó a Dobles qué le diría a un ciudadano que aún no sabe por quién votar.

“Lo primero que le diría es que vaya reflexionándolo de camino a su centro de votación, no se quede sin votar, yo puedo entender que todavía haya personas que estén reflexionando su voto, pero que da muy poquito tiempo. Desde el punto de vista positivo, nos han indicado que hay largas filas en los centros de votación, desde el punto de vista negativo, en algunos centros nos han reportado tortuguismo, que las filas se mueven muy lento”, declaró la aspirante presidencial.

Dobles reiteró su llamado a que los ciudadanos salgan de su casa y se dirigan a su centro de votación para ejercer el sufragio, a falta de menos de una hora para el cierre de las urnas.