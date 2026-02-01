La jornada de la candidata: Claudia Dobles tuvo varios encuentros inesperados y dio uno de sus mensajes más tajantes

Claudia Dobles desayunó este domingo junto a su esposo, el expresidente Carlos Alvarado.

Claudia Dobles se rodeó de su familia y gente cercana para encarar la decisiva jornada electoral. Este domingo 1.° de febrero, la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), salió temprano de su casa en Santa Ana y, desde ese momento, no cesó de mostrarse positiva y contundente.

La primera parada fue en el restaurante Tribeca, en el mismo cantón donde reside. Tan pronto se bajó del vehículo, rumbo a compartir un desayuno con familiares, amigos y equipo de campaña, brindó sus primeras palabras invitando al voto y apuntando a los indecisos.

Al salir, pasadas las 7 a. m., atendió a la prensa con mayor detenimiento, reiterando su mirada entusiasta ante el panorama. Allí también dio su mensaje más tajante, dirigiéndose a los alajuelenses y emprendiéndola contra el partido oficialista.

En seguida, partió rumbo a su gira de medios, que estuvo marcada por los encuentros.

En la televisora Trivisión, ubicada en La Sabana, ocurrió el primero de estos. Antes de iniciar, topó con Eliécer Feinzaig, candidato del Partido Liberal Progresista (PLP), y protagonizaron un afectuoso abrazo.

Una vez concluyó la entrevista, también se abrazó con Marco Rodríguez, aspirante a la presidencia por el Partido Esperanza y Libertad.

Claudia Dobles tuvo una visita llena de ternura y fervor democrático en el Museo de los Niños. (John Durán)

Tras ambos abrazos, llegó a OPA, donde Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos, justamente iba de salida. Ambas se saludaron de forma amena y se desearon lo mejor, para continuar con sus respectivas rutas.

A su llegada al Museo de los niños, donde varios menores participaban de la dinámica de voto infantil, se encontró los brazos abiertos de un importante grupo de simpatizantes.

Muchos de los infantes la recibieron con alegría, expresándole que la eligieron a ella como su candidata.

Otro, vestido con ropa alusiva al Partido Pueblo Soberano (PPSO), llegó a saludar a Dobles; derribando con su nobleza infantil las crispaciones y polarización que hoy son la tónica.

Claudia Dobles emitió su voto en la escuela Carlos Sanabria de Pavas. (John Durán)

Luego de ver la votación infantil, Claudia hizo lo suyo y minutos antes de las 11 a. m. emitió su voto en la escuela Carlos Sanabria, en Pavas. En este centro, gran cantidad de simpatizantes de Dobles le mostraron su respaldo.

La aspirante eligió barrio Escalante como el punto para recargar energías, compartir almuerzo con el núcleo con el que empezó el día y prepararse para la atareada agenda que todavía le esperaba hasta cerrar el día.