Política

La jornada de la candidata: Claudia Dobles tuvo varios encuentros inesperados y dio uno de sus mensajes más tajantes

La aspirante a la presidencia por la Coalición Agenda Ciudadana visitó medios, compartió con contrincantes y simpatizantes y dio fuertes declaraciones

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Claudia Dobles / elecciones 2026
Claudia Dobles desayunó este domingo junto a su esposo, el expresidente Carlos Alvarado. (John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Claudia DoblesCoalición Agenda Ciudadana
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.