Elecciones 2026: Adulto de 92 años madrugó para votar de primero: ‘Es un deber’

Al igual que como lo ha hecho en 18 elecciones presidenciales, don Carlos Sánchez se despertó a las 3:30 a. m. para ser el primer votante en San Rafael de Heredia

Por Sofía Sánchez Ramírez
01/02/2026 recorrido, recorrido de ambiente en el día de las Elecciones 2026.
Don Carlos Sánchez fue el primer rafaeleño en votar en la Escuela Los Ángeles. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)







Elecciones 2026Tribunal Supremo de EleccionesSan Rafael de Heredia
