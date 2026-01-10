Miguel Ángel Rodríguez revela a cuál candidato le da su adhesión: ‘Le doy mi apoyo con todo el corazón’

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez anunció el nombre del candidato al que apoyará en las próximas elecciones presidenciales.

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez reveló a cuál candidato apoyará en las elecciones presidenciales del próximo 1.° de febrero. El socialcristiano afirmó que da su apoyo decidido, sincero y entusiasta a la candidatura de Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana.

“Estoy convencido de que la democracia solo se fortalece cuando ciudadanos comprometidos dan un paso al frente para protegerla y renovarla. Admiro profundamente a Juan Carlos, pero sobre todo admiro su vida. Su historia representa lo mejor de Costa Rica”, detalló Rodríguez, presidente de Costa Rica entre 1998 y el 2002.

Expresidente Miguel Ángel Rodríguez da su adhesión a Juan Carlos Hidalgo

Rodríguez manifestó, en un comunicado de prensa, que Costa Rica y el mundo atraviesan una hora decisiva al vivir tiempos de cambio y transformaciones que exigen liderazgo y participación ciudadana y que por ello decidió ser parte de este proceso electoral tras casi 21 años sin hacerlo por estar atendiendo temas legales.

Juan Carlos Hidalgo junto al expresidente Miguel Ángel Rodríguez. (Albert Marín/Albert Marín)

Tras hacer un repaso por la historia personal y profesional de Hidalgo, Miguel Ángel Rodríguez agregó que Juan Carlos Hidalgo es el mejor candidato por “tener propuestas concretas y realistas en seguridad ciudadana, educación, salud, empleo formal y desarrollo económico”.

Miguel Ángel Rodríguez comentó que Juan Carlos Hidalgo tiene una visión profundamente socialcristiana, en la que no existan ciudadanos de primera y de tercera división.

El exmandatario resaltó: “Doy mi apoyo con todo el corazón y con todo el entusiasmo a Juan Carlos Hidalgo, al Partido Unidad Social Cristiana y a la democracia costarricense”.

Rodríguez concluyó su mensaje afirmando su convicción de que su candidato puede ayudar a construir un país más libre, justo, seguro y próspero e hizo un llamado para que los costarricenses lo apoyen en las urnas.