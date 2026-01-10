Miguel Ángel Rodríguez revela a cuál candidato le da su adhesión: ‘Le doy mi apoyo con todo el corazón’

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez reveló a cuál candidato apoyará en las elecciones presidenciales del próximo 1.° de febrero. El socialcristiano afirmó que da su apoyo decidido, sincero y entusiasta a la candidatura de Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana.
“Estoy convencido de que la democracia solo se fortalece cuando ciudadanos comprometidos dan un paso al frente para protegerla y renovarla. Admiro profundamente a Juan Carlos, pero sobre todo admiro su vida. Su historia representa lo mejor de Costa Rica”, detalló Rodríguez, presidente de Costa Rica entre 1998 y el 2002.
Rodríguez manifestó, en un comunicado de prensa, que Costa Rica y el mundo atraviesan una hora decisiva al vivir tiempos de cambio y transformaciones que exigen liderazgo y participación ciudadana y que por ello decidió ser parte de este proceso electoral tras casi 21 años sin hacerlo por estar atendiendo temas legales.
Tras hacer un repaso por la historia personal y profesional de Hidalgo, Miguel Ángel Rodríguez agregó que Juan Carlos Hidalgo es el mejor candidato por “tener propuestas concretas y realistas en seguridad ciudadana, educación, salud, empleo formal y desarrollo económico”.
Miguel Ángel Rodríguez comentó que Juan Carlos Hidalgo tiene una visión profundamente socialcristiana, en la que no existan ciudadanos de primera y de tercera división.
El exmandatario resaltó: “Doy mi apoyo con todo el corazón y con todo el entusiasmo a Juan Carlos Hidalgo, al Partido Unidad Social Cristiana y a la democracia costarricense”.
Rodríguez concluyó su mensaje afirmando su convicción de que su candidato puede ayudar a construir un país más libre, justo, seguro y próspero e hizo un llamado para que los costarricenses lo apoyen en las urnas.