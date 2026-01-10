Política

Miguel Ángel Rodríguez revela a cuál candidato le da su adhesión: ‘Le doy mi apoyo con todo el corazón’

Expresidente hizo un llamado a votar por su candidato

Por Fernanda Matarrita Chaves
27/07/2024. Conferencia de prensa con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez sobre el impedimento de entrar a Venezuela a observar elecciones. Calle Acanacua, San Rafael, Escazú.
El expresidente Miguel Ángel Rodríguez anunció el nombre del candidato al que apoyará en las próximas elecciones presidenciales. (Fotografía: Lilly Arce.)







Miguel Ángel RodríguezJuan Carlos HidalgoElecciones 2026
Fernanda Matarrita Chaves

