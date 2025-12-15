Expresidente Miguel Ángel Rodríguez encuentra motivos para celebrar con su esposa pese a difícil momento que atraviesan

Miguel Ángel Rodríguez y Lorena Clare tuvieron una celebración muy especial en Escazú.

En medio de un difícil momento familiar, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez encontró una razón para celebrar junto a su esposa, Lorena Clare, quien lucha contra el cáncer.

Según compartió el exmandatario, el domingo 14 de diciembre, ambos conmemoraron 63 años de matrimonio, una ocasión que decidieron celebrar con una misa especial en el Convento de las Madres Carmelitas, en San Rafael de Escazú.

“Hijos y nietos están en Antigua (Guatemala) en la boda de mis sobrinos Ana Paula y Emilio“, explicó Rodríguez en una publicación que acompañó con imágenes de la ceremonia religiosa.

Para la ocasión, la pareja se vistió de blanco y recibió nuevamente la bendición de un sacerdote. “Gracias a Dios y a Lorena por este maravilloso premio“, agregó el exmandatario.

En las fotografías se les observa sonrientes, compartiendo incluso un romántico beso en medio de los aplausos de los asistentes. También aprovecharon el momento para conversar y compartir con las monjas del convento.

Las muestras de cariño no tardaron en llegar. En los comentarios, numerosos seguidores expresaron sus buenos deseos y admiración hacia la pareja.

“Un ejemplo de matrimonio, por cuestiones de salud me los he encontrado en clínicas y su unión, amor y respeto es evidente“. ”Lo más importante y valioso en estos tiempos: la familia, y sobre todo el matrimonio. Felicidades por esas seis décadas y tres años en que verdaderamente han estado juntos en las buenas, y en las malas”, fueron algunos de los mensajes.

Miguel Ángel Rodríguez y su esposa, Lorena Clare, renovaron su unión en una misa especial en Escazú. (Tomada de redes sociales)

El expresidente y la exprimera dama, vestidos de blanco, se besaron emocionados mientras reciben aplausos al renovar la bendición sacerdotal por más de seis décadas de unión. (Tomada de redes sociales)